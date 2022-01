Retten i Hjørring skal torsdag tage stilling til, om en 34-årig mand skal dømmes for grov vold, frihedsberøvelse, trusler på livet og røveri.

Sådan lyder tiltalen, når retssagen mod ham indledes klokken 09.

Anklagemyndigheden vil fremføre beviser, der taler for, at den 34-årige udsatte en 27-årig for et særdeles voldsomt og groft overfald.

29. oktober mødtes de to foran et skur på en adresse i Sæby.

Ifølge politiet gik den 34-årig mand amok og tildelte den forurettede knytnæveslag og spark. Derudover havde han stukket ham med en proptrækker, hvorefter han havde hugget den forurettedes telefon samt andre værdier.

Det oplyste den vagthavende ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard, til B.T. tilbage i oktober.

Men overfaldet stoppede ikke her.

»I en periode på to timer låste han den forurettede inde i et skur, hvor han fortsatte med at udsætte ham for vold,« forklarede vagtchefen.

Denne gang havde den 34-årige mand anskaffet sig en hjulnøgle og et gevir, som han slog den 27-årige mand i hovedet med, lød det videre fra politiet.

Den 27-årige formåede at flygte fra stedet, hvorefter han slog alarm.

Politiet foretog kort efter anholdelse af den 34-årig, der i et grundlovsforhør blev varetægtsfængslet i fire uger. Ifølge TV 2 Nord stjal den 34-årig også spiritus fra den 27-åriges lejlighed, mens indespærringen stod på.

Torsdagens retsmøde er sat til at vare seks timer.