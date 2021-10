Tæsk med en hjulnøgle, et gevir og knytnæveslag.

En 34-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.

Han er sigtet for grov vold, frihedsberøvelse, trusler på livet og røveri.

Episoden udspillede sig natten til fredag. Her var den 34-årige gået løs på en 27-årig mand på Grønnegade i Sæby.

Her havde han ifølge sigtelsen først tæsket den 27-årige med både knytnæveslag og spark. Derudover havde han stukket ham med en proptrækker, hvorefter han havde hugget den forurettedes telefon samt andre værdier, det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard.

Men det brutale overfald stoppede ikke her.

»I en periode på to timer låste han den forurettede inde i et skur, hvor han fortsatte med at udsætte ham for vold,« siger vagtchefen.

Denne gang havde den 34-årige mand anskaffet sig en hjulnøgle og et gevir, som han slog den 27-årige mand i hovedet med.

Det lykkedes den forurettede at slippe væk fra det modbydelige overfald, og den 34-årige blev siden anholdt.

Det er dog ikke første gang, at han udsætter andre for grov vold.

»Han er kendt for vold tidligere,« konstaterer vagtchefen.

Dagens grundlovsforhør blev afholdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning i sagen.