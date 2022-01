Nordjyllands Politi rykkede onsdag aften talstærkt ud til en adresse på Thistedvej i Nørresundby, til hvad der viste sig at være et knivstikkeri.

»Vi blev kaldt ud til noget slagsmål, og da vi kommer derud, træffer vi to personer, som begge har sår efter knivstik,« oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi René Kortegaard til B.T.

Den ene måtte have behandling på skadestuen efterfølgende, mens den anden part, ifølge vagtchefen, kunne 'nøjes med et plaster',

Der er tale om to unge mænd, og de er nu begge anholdt.

»Det tyder på, det er de to, der har været oppe at slås,« siger René Kortegaard.

Hvad der er gået forud for optrinet og knivstikkeriet, ved politiet endnu ikke.

»Det er klart, at det skal vi have undersøgt, og vi skal også have afhørt de to,« siger han.

Vagtchefen forventer, at de to anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

B.T. følger sagen.