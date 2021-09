Først kørte han rundt i en bil, selvom han var frakendt førerretten. Over en uge senere begik han tre forskellige ulovligheder, og få dage senere udsatte han et andet menneske for fare.

Det mener politiet i hvert fald at kunne bevise.

Onsdag ved Retten i Aalborg sidder en 22-årig mand således tiltalt for mere end en håndfuld forskellige forhold.

Det fremgår af tre anklageskrifter – alle rettet mod den 22-årige – som B.T. har fået i hænde.

To af tiltalerne lyder på, at den 22-årige på to forskellige dage sad bag et rat, selvom han ikke havde den fornødne tilladelse.

En af gangene, 17. juni i sommer, var han ifølge politiet i besiddelse af 24 gram hash til eget forbrug, ligesom han havde en foldekniv på sig uden anerkendelsesværdigt formål.

Ifølge politiet forbrød han sig altså mod bestemmelser i knivloven, færdselsloven og loven om euforiserende stoffer.

20. juni var den så gal igen, lyder anklagemyndigheden.

Her skulle den 22-årige under kørsel have optrådt hensynsløst og udøvet grov vold. I anklageskriftet lyder det, at den 22-årige er tiltalt for at 'forvolde nærliggende fare for liv eller førlighed', da han forsætligt påkørte en person på vejen.

Personen var netop steget ud af sit eget køretøj, hvorefter han ifølge politiet blev påkørt af den tiltalte.

Personen landede herefter på bilens kølerhjelm og pådrog sig efterfølgende skader. Blandt andet er han således tiltalt for at have forbrudt sig mod straffelovens paragraf omhandlende legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter.

Samme dag skulle han ifølge politiet også have kørt over for rødt lys tre gange.

Hændelserne skete i dagene 8.- 20. juni i sommer, oplyser anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Retssagen er berammet til onsdag.

Forsvarer i sagen oplyser, at tiltalte nægter sig skyldig i alle forhold.