Minkavler Erik Westergaard kommer sandsynligvis til at vente et år mere med at genoptage sit arbejde som minkavler. Det falder ikke i god nordjysk jord hos ham.

»Regeringen har snydt os. Vi troede, vi skulle sikre folkesundheden, men vi er blevet ofret i et aftalt politisk spil, hvor støttepartierne har brugt coronaen til at lukke os helt ned,« siger Erik Westergaard, som selv måtte slagte alle sine mink under coronakrisen.

Tirsdag erfarer B.T., at Statens Serum Institut (SSI) fastholder sin risikovurdering af minkavl fra 14. juni i år. Det betyder, at SSI vurderer, at genoptagelsen af minkavl er forbundet med stor risiko.

»Det er en fuldstændig forfejlet vurdering. Der er jo ikke tale om, at erhvervet åbner på fuld styrke med mange millioner dyr. Det er jo slet ikke det, som der er tale om,« forklarer han vredt og fortsætter:

Så må jeg i gang i 2023 i stedet for. Jeg giver ikke op Erik Westergaard, minkavler

»De har simpelthen ikke gjort deres arbejde,« siger han.

Efter nedlæggelsen af hele det danske minkerhverv har nogle minkavlere samlet sig i foreningen Danske Mink. Foreningen er for de avlere, som ikke har droppet deres tidligere beskæftigelse, men tværtimod er stålsatte på at fortsatte i faget.

Erik Westergaard er netop sådan en minkavler. Og han dropper ikke faget, fordi han ikke kan købe nye avlsdyr i 2022.

»Så må jeg i gang i 2023 i stedet for. Jeg giver ikke op,« siger Erik Westergaard.

B.T. besøgte Erik Westergaard i 2020, da han var i færd med at aflive sine mink. Han mener, at regeringen har snydt minkavlerne. Foto: Asger Ladefoged Vis mere B.T. besøgte Erik Westergaard i 2020, da han var i færd med at aflive sine mink. Han mener, at regeringen har snydt minkavlerne. Foto: Asger Ladefoged

Hvorfor går du ikke i gang med noget andet? Det er jo et slemt besvær og en usikker fremtid.

»Min far startede med at opdrætte mink i 1944. Vi er en stor familie, der har beskæftiget sig med at opdrætte mink altid. Jeg vil ikke lave andet,« siger Erik Westergaard.

Han er vred på regeringen og især statsminister Mette Frederiksen, som han mener siger ét offentligt, men bagefter gør noget andet.

»Regeringens støttepartier har brugt coronaen til at lukke os ned. Mette Frederiksen har så sagt, at regeringen er tilhængere af minkavl, men når det kommer til stykket, så gør regeringen det jo umuligt for os at fortsætte,« siger Erik Westergaard.

Skal vi forbyde minkavl?

I 2019 var værdien af den danske minkeksport på knap fem milliarder kroner. Det er et fald fra 2013, hvor værdien var cirka 12,5 milliarder. Men Erik Westergaard mener, at branchen altid har været præget af skiftende konjunkturer.

»Det er et erhverv, som i snit har indbragt syv milliarder til Danmark om året. Jeg håber, at de har en plan for at finde pengene et andet sted,« siger Erik Westergaard.