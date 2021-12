Julen står for døren, og det medfører desværre, at indbrudstyven står på spring.

»Der er ikke noget mere træls end at komme hjem og opdage, at der har været indbrud i ens hjem,« skriver Fyns Politi i en pressemeddelse.

Der har nemlig været en række indbrud i politikredsen den seneste tid.

Fyns Politi har faktisk modtaget 21 anmeldelser om indbrud de seneste to døgn. 17 anmeldelser om indbrud i villaer, 2 i landejendomme og 2 i lejligheder.

»Et tomt hus er jo som en julegave for tyvene,« siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi.

Og der er ekstra mange tomme huse i december måned. Familiebesøg er nemlig for mange en fast bestanddel af juletraditionerne. Men når man samles i et hjem, så står andre hjem naturligvis tomme.

»Tyven holder sig også helst fra hjem, hvor det ser ud til, at der er nogen hjemme,« siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi.

Derfor har Jesper Weimar Pedersen fra Fyns Politi et par råd til, hvordan man holder tyven væk.

»Tyven kan ikke lide at blive set og blive genkendt. Årvågne blikke fra alle i nabolaget er derfor et effektivt våben mod indbrud,« siger vicepolitiinspektør Jesper Weimar Pedersen og fortsætter:

»Så ud over at snyde tyvene til at tro, at der er nogen hjemme, så få gerne naboerne til at holde et ekstra øje, få nogen til at parkere i indkørslen eller ved huset, aftal at bruge hinandens skraldespande,« forklarer Jesper Weimar Pedersen.

Faktisk har Fyns Politi sågar komponeret en lille sang, hvor de gode råd bruges i teksten. Læs den og syng med herunder:

Fyns Politi har skrevet en lille sang med gode råd til at hold etyven væk i juledagene. Foto: Fyns Politi. Vis mere Fyns Politi har skrevet en lille sang med gode råd til at hold etyven væk i juledagene. Foto: Fyns Politi.

Han understreger altså, at et godt samarbejde i nabolaget er en rigtig god idé. Det vigtige er, at man som naboer fortæller hinanden, hvis ens hjem står juletomt.

»Skulle der komme sne, er det en god idé at hjælpe hinanden ved at rydde sne ved de juletomme huse, så det ser ud til, der er nogen hjemme,« siger Jesper Weimar Pedersen.

Fyns Politi anholdt fredag morgen en mulig gerningsmand, som er sigtet for at have begået tre af de navnte 21 indbrud.