En 20-årig er blevet dømt til at skulle tilbringe de næste seks måneder bag tremmer.

Det har Retten i Holstebro slået fast efter et retsmøde torsdag, hvor en voldsom sag om vanvidsbilisme var på dagsordenen, oplyser anklagemyndigheden i Midt- og Vestjylland.

Anklager Alexander Stürup oplyser til B.T., at den nu dømte fastholdt sin forklaring fra grundlovsmødet i oktober, hvor han dengang erkendte alle forholdene.

Han modtog således dommen.

Den opsigtsvækkende og voldsomme sag udspillede sig på Mors i oktober.

Her havde to mænd på 19 og 20 år aftalt at mødes på havnen i Nykøbing. Den 19-årige er siden fyldt 20 – og er ham, som er blevet dømt.

Men efter en ordveksling eskalerede tingene, og der opstod kort efter en biljagt over adskillige kilometer, hvor den dømte og hans storebror i ét køretøj meget insisterende jagtede den 20-årige og hans kammerat i et andet køretøj – tværs over Mors.

»Det eskalerer, da den 19-årige på Vildsundvej ved Solbjerg kører op på siden af dem og påkører bilen. Han rammer baghjulet, så den 20-åriges bil skrider ud fra vejen,« forklarede Alexander Stürup til B.T.

Herefter trillede bilen flere gange rundt på en nærliggende mark.

Den dømte 20-årige jagtede det andet køretøj, mens han kørte med en hastighed på 160 km/t. Det forankørende køretøj var i løbende i kontakt med politiet, som biljagten blev ved.

Politiet foretog kort efter jagten en anholdelse af den dengang 19-årige mand, som dagen efter blev fremstillet i grundlovsforhør. Her erkendte han forholdene og udtalte blandt andet:

»Jeg kigger ikke på speedometret, når jeg jagter folk.«

Under grundlovsforhøret kom det frem, at uoverensstemmelserne mellem de to parter skyldtes en kontrovers omkring en kvinde, som de begge skulle have et forhold til.

Anklagemyndigheden gik torsdag efter seks måneder ubetinget fængsel, hvilket retten fandt bevist.

Derudover er han frakendt retten til at køre bil i et år, ligesom hans bil blev konfiskeret.