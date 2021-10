En uoverensstemmelse om en kvinde endte med en biljagt, der gik galt.

Der var lagt op til slåskamp, da to mænd på henholdsvis 19 og 20 år havde aftalt at mødes på havnen i Nykøbing på Mors tirsdag aften.

Ifølge anklager Alexander Stürup fra Midt- og Vestjyllands Politi, tyder noget dog, at den 20-årige fik kolde fødder, da det kom til stykket.

Fra havnen i Nykøbing startede der derfor kort efter en biljagt over adskillige kilometer, hvor den 19-årige og hans storebror i ét køretøj meget insisterende jagtede den 20-årige og hans kammerat i et andet køretøj – tværs over Mors.

»Det eskalerer, da den 19-årige på Vildsundvej ved Solbjerg kører op på siden af dem og påkører bilen. Han rammer baghjulet, så den 20-åriges bil skrider ud fra vejen,« forklarer anklageren til B.T.

Herefter triller bilen flere gange rundt på en nærliggende mark.

»Den 19-årige mener selv, at de kørte 140 km/t ved påkørslen, så den 20-åriges skyndes at køre 160 km/t, da han påkører dem,« siger Alexander Stürup om hændelsen, der skete omkring klokken 22.30.

Mens biljagten foregik, havde den 20-årige og hans kammerat telefonisk kontakt med politiet.

»Nu kører han op på siden af os,« skulle de to på et tidspunkt have sagt til den patrulje, de snakkede med.

Derefter beskriver betjentene, at der kom en masse skratten i telefonen. Og efter et par minutter er der så lyd fra de to 20-årige igen.

»Vi er okay, men han har kørt os af vejen, og vi er trillet rundt,« skulle de to mænd, der meget heldigt kun fik begrænsede knubs ved uheldet, ifølge anklageren have sagt til patruljen.

Den 19-årige blev kort tid efter anholdt af en patrulje tæt ved Vildsund. Efter en mindre biljagt lykkedes det at bringe manden til standsning.

Under onsdagens grundlovsforhør kom det frem, at uuoverensstemmelserne mellem den 19-årige og den 20-årige formentlig skyldtes en kontrovers omkring en kvinde, som de begge skulle have et forhold til.

Forud for biljagten, havde de to mænd haft en heftig korrespondance over Instagram, beretter anklageren.

Alexander Stürup fortæller, at han vil gå efter, at den 19-årige skal have en ubetinget fængselsdom, der falder ind under paragrafferne om vanvidskørsel i færdsels- og straffeloven.

Derudover vil han også lægge op til, at mandens bil skal konfiskeres, og at han for en periode skal aflevere sit kørekort til politiet.

»Den 19-årige står til at få over et halvt års ubetinget fængsel,« siger anklageren.

Hans bil er allerede beslaglagt. Og samtidig har han erkendt forholdene, fortæller Alexander Stürup.

»Jeg kigger ikke på speedometret, når jeg jagter folk,« skulle den sigtede blandt andet have sagt under onsdagens grundlovsforhør.

Den 19-årige er nu varetægtsfængslet i fire uger, imens skal en bilinspektør ud og kigge på gerningsstedet.

»Han skal lave et skøn i forhold til, hvor hurtigt de har kørt, der hvor ulykken indtraf,« forklarer anklageren.

Den ene af de to 20-årige i den rullende bil er indtil videre sluppet med en arm i slynge og en halskrave, mens den anden kun har overfladiske knubs.

De endelige lægelige undersøgelser er dog endnu ikke færdige.