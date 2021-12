Når madvirksomheden Euro Cater fremover leverer friske forsyninger til borgerne, bliver det med Lego-familiens pengetank i ryggen.

Kirkbi, der er Lego-familiens holdning- og investeringsselskab, har nemlig indgået en aftale med den dansk-svenske virksomhed.

Sammen har de lavet en aftale om et fælles ejerskab, hvor Kirkbi ejer 35 procent.

»Euro Cater står i en stærk position efter en travl periode gennem sommeren og efteråret.«

»På trods af at vores kunder og vi har udsigt til en udfordrende vinter, hvor der sandsynligvis vil være covid-19-restriktioner, har vi i ejerkredsen besluttet, at det nu er tid til at foretage det generationsskifte, som egentlig var planlagt til at finde sted i foråret 2020,« siger Steen Pedersen, der er CEO hos Euro Cater.

Euro Cater er kendt for at levere fødevarer til virksomheder i Danmark og Sverige.

Virksomheden har omkring 2.100 medarbejdere og omsætter årligt for otte milliarder kroner.

»Vi er stolte over, at Kirkbi har fundet interesse i at investere i Euro Cater sammen med os. Vi er sikre på, at dette partnerskab vil styrke både Euro Caters vækst- og udviklingspotentiale samt den unikke virksomheds- og ledelseskultur, vores forretning er bygget op omkring,« tilføjer Steen Pedersen.

Kirkbis rolle i den nye satsning sker hovedsageligt gennem præferenceaktier, der gør det muligt for ledelsen 'at bevare og styrke den hidtidige ejerstruktur'.

»Vi forventer desuden at kunne være med til at accelerere den grønne omstilling i koncernen i samarbejde med Euro Caters ledelse,« lyder det fra Thomas Lau Schleicher, der er Chief Investment Officer hos Kirkby.

Kirkbi er drevet af familien Kirk Kristiansen og ejer 75 procent af Lego-koncernen.

Steen Pedersen ønsker ikke at oplyse de økonomiske detaljer i den nye aftale.

»Det ønsker vi at holde vi os selv,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Men der er tale om en langsigtet aftale, og vi håber, den bliver ved meget længe.«