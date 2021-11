Det gik voldsomt hurtigt for sig på landevejen fredag aften, hvor en 18-årig bilist så stort på fartbegrænsningen.

En motorcykelbetjent måtte selv op i omdrejning for at indhente bilen, som kørte 187 km/t på Tingvejen nord for Varde.

Strækningen er ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi under skærpet opsyn netop på grund af mange fartovertrædelser.

Af samme grund ved lokale også, at man skal passe på med speederen, fordi der kan være enten fotofælder eller politibetjente i området.

»Der bliver kørt stærkt på den strækning, men de her hastigheder sker heldigvis sjældent,« siger Torben Møller, vagthavende hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det stoppede tilsyneladende ikke den 18-årig mand fredag aften, som kørte langt over dobbelt så meget, som det tilladte.

Og det er ifølge Torben Møller alligevel usædvanligt at se.

En færdselsbetjent på motorcykel fik fat i bilisten, som kørte i sin papfars bil. Som konsekvens af de nye regler for vanvidskørsel blev bilen konfiskeret, og det samme gjorde kørekortet.