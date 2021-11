Det går sjældent helt roligt for sig, når de blå huer og den stærke julebryg traditionen tro kommer på gaden i begyndelsen af november.

Midt- og Vestsjællands Politi var derfor også forberedt på, at det kunne blive en travl aften, hvilket det i den grad også blev.

»Det er nok forventeligt, når julebryggen kommer ud,« siger vagtchef Henrik Jørgensen.

I løbet af fredag aften og natten til lørdag blev 12 personer anholdt.

Betjente var også ude til tre forskellige sager med gadeslagsmål eller vold på diskoteker.

Midt- og Vestsjællands Politi fangede desuden to narkopåvirkede bilister og en enkelt bilist påvirket af spiritus.

Helt grelt var det dog tidligere på aftenen, hvor en middelaldrende mand endte i et solouheld i Ringsted.

Han blev nemlig målt til at have en promille på 2,60.

»Hans bil blev beslaglagt på stedet, fordi en promille over 2,0 er vanvidskørsel,« siger Henrik Jørgensen.

Manden skal nu have taget en blodprøve for at bekræfte målingen.

Med en så høj promille får man frakendt kørekortet ubetinget i mindst tre år, 20 dages betinget fængsel og en bøde svarende til en netto månedsløn.

De noget stærkere julebryg fra Tuborg har en alkoholprocent på 5,6 procent, mens en almindelig Tuborg kun har 4,6 procent.