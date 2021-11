'Hvornår lægger I jer ned og ruller jer, som vi aftalte? ;)'.

Sms’en er den seneste uge blevet billedet på den kvinde, som går bag Mette Frederiksen og får tingene til at ske i regeringstoppen.

Barbara Bertelsen har det bedst i skyggerne. Men nu er Mette Frederiksens højre hånd endt i det, som mange departementschefer frygter: Kendt i den brede offentlighed.

Faktisk er navnet Barbara Bertelsen blevet så kendt, at Mette Frederiksen onsdag aften på sit pressemøde om de slettede sms’er begav sig ud i en inderlig forsvarstale for Barbara Bertelsens brutale sms’er og benhårde tone.

»Der kan ryge en finke af panden. Lev med det. De steder, hvor man ikke kom hurtigt ud af startboksen, døde folk af corona. Så hvis der har været brugt et direkte sprog, skyldes det, at embedsmændene ikke har siddet og tænkt over formuleringerne,« sagde Mette Frederiksen.

Men der har nok siddet en embedsmand eller to på Slotsholmen og fået aftenkaffen galt i halsen, da Mette Frederiksen gik i ilden for Barbara Bertelsen og i den sammenhæng sagde, at »jeg vil ikke stå i spidsen for en nulfejlskultur«.

For hvis der er noget, både Frederiksen og Bertelsen begge er kendt for på Slotsholmen, er det en meget høj grad af utålmodighed og en tilsvarende lille overbærenhed over for fejl.

Sådan fortæller flere nuværende og tidligere embedsmænd, som B.T. har talt med. De har alle arbejdet sammen med Barbara Bertelsen. På godt og ondt.

Statsminister Mette Frederiksen bliver som afslutning på sit officielle besøg i New Delhi i Indien interviewet til CNN, og forbereder sig til interview sammen med blandt andre departementchef Barbara Bertelsen og stabschef Martin Justesen på hotel ITC i New Delhi, mandag den 11. oktober 2021.



Bertelsen bliver beskrevet som arbejdsom helt ud over det sædvanlige og som en kvinde med en toptrænet næse for magten og det politiske spil.

»Det er virkeligheden, der bestemmer,« har Barbara Bertelsen selv fortalt i et af de meget få interview, hun gennem tiden har givet.

For Barbara Bertelsen er det nemlig en del af gamet, at privatlivet kommer i anden række, og at man står til rådighed for sin minister på alle tidspunkter af døgnet. Hun bor alene i en lejlighed i det indre København, få hundrede meter fra de centrale ministerier, hvor hun har brugt de sidste 20 år af sit liv.

På den måde kan det ikke undre, at Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen klikkede godt, da de to første gang mødtes under lærerkonflikten i 2013. Dengang var Mette Frederiksen beskæftigelsesminister, og Barbara Bertelsen var vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen.

Blå bog: Barbara Beatrice Bertelsen Født i 1973 i København (48 år) og student fra Esbjerg Statsskole Uddannet jurist i 1998 fra Aarhus Universitet. Ansat som først fuldmægtig og siden kontorchef i Justitsministeriet og en overgang i Statsministeriet. Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet fra 2012-2015. Departementschef i Justitsministeriet fra 2015-2020. Siden januar 2020 departementschef i Statsministeriet.

Men der er også en anden side af Barbara Bertelsen. En bagside af den ambitiøse medalje, som talrige embedsmænd har slået sig på.

Mails og sms’er til langt ud på natten. En meget lav tolerance over for fejl og ikke mindst usædvanlige krav til medarbejdernes fleksibilitet.

Ifølge de embedsfolk, B.T. har talt med, forventer Barbara Bertelsen at blive holdt konstant orienteret – også om de mindste detaljer i hver en sag. Og skulle embedsmændene ikke være på forkant og have sendt en orientering eller en artikel om nyeste nye med det samme, ryger der ofte en sms fra Bertelsen afsted. Uanset tidspunkt på døgnet.

Alt sammen foregår bag de lukkede døre. Men et par gange har befolkningen fået et indblik i Barbara Bertelsens braske og direkte magtudøvelse.

Tidligere departementschef i Justitsministeriet Barbara Bertelsen ankommer til Retten på Frederiksberg hvor Instrukskommissionen fortsætter afhøringer, torsdag den 17. september 2020.

Første gang var, da den såkaldte Grønnegaard-rapport om regeringens coronahåndtering udkom sidste år.

Her kom det frem, hvordan Barbara Bertelsen i ugerne op til coronanedlukningen konstant sendte advarsler om situationens alvor rundt til topembedsfolk. Dag og nat. Hun pløjede britiske lægetidsskifter igennem og bed ad sundhedsmyndighederne, der var for optimistiske.

'Hope is not a Strategy,' skrev hun, da Brostrøm og company ikke ville makke ret.

En embedsmand i et af de centrale ministerier beskriver over for B.T., at Bertelsen sendte en regulær bølge af bestillinger fra Statsministeriet om mere eller mindre relevante sager, som fagfolkene i ministerierne ikke kunne se som andet end kontrol fra Statsministeriet.

Faktisk var Barbara Bertelsen så meget i alarmberedskab, at hun en måned før nedlukningen købte mad og rationer til sin mor, så hun kunne klare sig et par måneder. Det skriver Anne Sofie Kragh i bogen ‘Det første år’.

Når det hele brænder, og hendes minister er truet, er Barbara Bertelsen ikke bange for at gå helt til stregen for sin minister. Måske endda også en smule over stregen.

I 2017 var Barbara Bartelsen departementschef for daværende justitsminister Søren Pape Poulsen. Pape ønskede at gøre det, som mange andre justitsministre havde ønsket før ham: at få udvist flere kriminelle udlændinge. Men hver gang var de blevet mødt af et embedværk, som sagde, det ikke kunne lade sig gøre.

Men Barbara Bertelsen fik det til at ske. I 2018 kunne Pape præsentere den 'banebrydende' Københavner-erklæring. Bertelsen var gået helt til grænsen, og i september i år blev praksissen bag aftalen for anden gang på få måneder dømt ved menneskerettighedsdomstolen.

Søren Pape Poulsen sammen med Departementschef Barbara Bertelsen efter overdragelse i Justitsministeriet i København, torsdag den 27. juni 2019.

Et par år efter kom Barbara Bertelsens eget møde med politiet i fokus, da hun ringende og anmeldte et slagsmål uden for sin lejlighed. Da Bertelsen ikke syntes, at sagen virkede til at blive behandlet hurtigt nok, ringede hun til den daværende chef for Rigspoltitiet for at presse på.

En ting er i hvert fald sikkert. Barbara Bertelsen skyr ingen midler, når lokummet brænder.

Og det er i virkeligheden den egenskab, vi fik et indblik i, da minkkommissionen fremlagde hendes mink-sms’er til Henrik Studsgaard, der er tidligere departementschef for Mogens Jensen.

'Hvornår lægger i jer ned og ruller jer, som vi aftalte? ;)'.

'Det er meget, meget skidt det her. Ægte tillidsbrud.'

'Forfængelighed er en dødssynd;) Sov godt'.