Læg jer ned. Rul rundt. Riv plasteret helt af.

Statsminister Mette Frederiksen blåstemplede på pressemødet onsdag aften den hårde tone i departementschef Barbara Bertelsens sms-beskeder. Og det er helt typisk for Mette Frederiksen, siger B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup.

»Sådan er hun, når hun har gjort sin stilling op. Hun har vurderet, at hun vil forsvare den tone, som Barbara Bertelsen lagde for dagen og når Mette Frederiksen har truffet den beslutning, så går hun fuldt og helt ind i det,« siger Søs Marie Serup.

Da B.T.s journalist Jakob Friberg spurgte til tonen i beskederne, og om korrespondancen var klappet af med statsministeren, så svarede Mette Frederiksen:

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Som jeg ser det, så gør departementschefen blot sit arbejde,« sagde hun.

Senere brugte Mette Frederiksen udtrykket 'lev med det' om den hårde tone fra hendes departementschef.

Mette Frederiksen har tidligere været både justitsminister og beskæftigelsesminister. I begge ministerier ramte statsministerens temperament hårdt.

For eksempel holdt cirka 100 medarbejdere krisemøde i Justitsministeriet, fordi Mette Frederiksens tone var så ubehagelig, at embedsfolkene ikke kunne lade det passere.

Statsminister Mette Frederiksen i Vandrehallen efter Folketingets åbning tirsdag den 5. oktober 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Statsminister Mette Frederiksen i Vandrehallen efter Folketingets åbning tirsdag den 5. oktober 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

I Beskæftigelsesministeriet blev det arrangeret sådan, at Mette Frederiksen kun talte med ministeriets chefer. Ikke de menige medarbejdere.

»Embedsfolkene mente, at det var for hårdt at sidde overfor Mette Frederiksen. Og embedsfolk er ellers normalt ikke sarte,« siger Søs Marie Serup og fortsætter:

»De episoder og gårsdagens blåstempling af Barbara Bertelsens sms'er siger noget om, at statsministeren er barsk, kontant og forlanger af andre, at de får fikset tingene,« siger hun.

Søs Marie Serup mener, at mange danskere godt kan forstå, at tonen kan være hård på en arbejdsplads, når der er meget på spil.

»Hvis politifolk er ude ved et gerningsted eller sygeplejersker opererer, så kan der også være en hård tone, som ikke ser godt ud, hvis den bliver offentlig. Den tone tror jeg mange kender,« siger Søs Marie Serup.

»Det er vildt at høre en statsminister sige »lev med det,« til den slags, men jeg tror mange vil have forståelse for, at kommunikationen her foregik i en presset periode. Omvendt vil andre tage afstand fra det,« siger Søs Marie Serup,

Hun regner i øvrigt med, at der dukker flere eksempler på hård tone op i den nærmeste fremtid.

»Ved at sige »lev med det,« så tyder det også på, at statsministeren forbereder sig på, at der vil dukke flere sms-beskeder eller lignende op i samme tone,« siger hun.