»Jeg tror, at flere vil tænke, at det blev håndteret skråsikkert – på grænsen til arrogant. Og det er ikke til hendes fordel, tror jeg.«

Sådan lyder vurderingen fra politisk kommentator Søs Marie Serup.

Hun mener, at aftens pressemøde om den de efterhånden meget omtalte slettede sms'er i relation til minkskandalen, i den grad vil delene vandene.

»Det vil være nogen, som reagere på, at landsmoderen er genaktiveret. Hele fortællingen om, hvad deres motiv skulle være, at de har haft haft travlt med at redde liv, og at de sagde, at der vil blive begået fejl. Det vil der være nogen, der tager til sig,« siger Søs Marie Serup og tilføjer:

»Men jeg tror dog, at flere vil tænke, at det blev håndteret skråsikkert.«

Og det er således ikke nødvendigvis en fordel for Mette Frederiksen, mener Søs Marie Serup.

Hun påpeger videre, at pressemødet undervejs nåede et niveau, hvor de fleste danskere formentlig stod af, og det var der muligvis en grund til.

»Da Nick Hækkerup begyndte at opremse datoer for kommunikationen med kommissionen, der virkede det som en strategi, at de ville udmatte folk med detaljer, som ingen rigtig ved, hvad de skal bruge til. Der stpd de fleste danskere nok af.«

På pressemødet fortalte Mette Frederiksen, at hendes telefon blev sat til automatisk at slette sms'er efter 30 dage i sommeren 2020 - altså inden minkskandalen, påpegede hun selv. Hun kunne imidlertid ikke huske den præcise dato.

»Jeg kan godt forstå, at det kan se mærkeligt ud. Men jeg vil gerne gøre det fuldstændig klart, at vi har ikke noget ønske om at slette noget. Jeg står på mål for det, vi har gjort,« lød det fra Mette Frederiksen på pressemødet.

I sommeren 2020 gennemgik »Statsministeriet forskellige sikkerhedsspørgsmål«, og det var i den forbindelse, at man formentlig har aktiveret funktionen, oplyste Mette Frederiksen, inden hun understregede, at hun ikke selv havde slået automatisk sletning til.