Liberal Alliances partiformand, Alex Vanopslagh, har ikke tillid til, at ansatte i Statsministeriet og Justitsministeriet selv sorterer i de sms'er og andet relevant materiale, som Minkkommisionen skal undersøge.

Tværtimod skal ministeriernes medarbejdere slet ikke have adgang til sms'erne.

»Min tillid til, at Statsministeriets og Justitsministeriets medarbejdere kan betros den opgave, kan ligge på et meget lille sted,« siger Alex Vanopslagh.

Tirsdag beskrev Justitsministeriet i et skriftligt svar til TV 2, at »man løbende vil overdrage de enheder, hvor det giver mening i forhold til at genskabe sms-beskeder, herunder iPads, til politiets teknikere.«

Formand for Liberal Alliance Alex Vanopslagh.

Men det er ikke godt nok, mener Liberal Alliances formand, som også har været ude på Twitter og give udtryk for det samme.

»Det der med, at tingene løbende skal overdrages, forstår jeg ikke. Det skal overdrages med det samme. Sms'erne skal afleveres direkte til kommissionen,« siger Alex Vanopslagh og fortsætter:

»Det er helt uholdbart, at de selv skal sidde og sortere i det.«

Stoler du ikke på de medarbejdere og embedsmænd, som arbejder i de pågældende ministerier?

Statsminister Mette Frederiksen.

»Det er mere et spørgsmål om, at de er inhabile, end at jeg ikke stoler på dem. Man skal ikke selv sidde og rode med noget, som man er involveret i,« siger Alex Vanopslagh.

Tillid eller ej, så mener Alex Vanopslagh, at der har været adskillige tegn på, at regeringen aktivt modarbejder medier, advokatundersøgelser og Minkkommisionen selv.

»Claus Guldager, der lavede Folketingets advokatundersøgelse om Rigspolitiets actioncard oplevede jo, at regeringen modarbejdede ham. Det samme gælder mediernes aktindsigter og Minkkommisionen,« siger han.

»Der er ingen grund til at løbe den risiko. Derfor mener jeg, at det alene er Minkkommisionen, der skal sortere i det her. Det er jo en regering, som modarbejder åbenhed,« siger Vanopslagh.