Efter mange måneders frustration er 'Årgang 20'-familien Maria og Daniel Brask Mainz nu kommet ét skridt nærmere en diagnose til deres søn Louie.

Det skriver TV 2-parret på Instagram.

'Det bliver en kæmpe omvæltning for vores lille familie, men som altid så skal vi nok klare det,' skriver Maria Brask Mainz.

Parret blev landskendte i januar sidste år, da de medvirkede i TV 2-programmet 'Årgang 20', som de næste 18 år vil følge fire børn og deres familier. Her kom sønnen Louie til verden i bedste sendetid, men kort efter fødslen stod det klart, at han var meget syg.

De nybagte forældre kort efter fødslen.

Få uger gammel blev Louie indlagt med både urinvejsinfektion, nyrebækkenbetændelse og meningitis og fik herefter konstateret nyresygdommen hydronefrose, som blandt andet kan resultere i kraftige smerter.

Hvad man endnu ikke har set på tv, men som B.T. tidligere har fortalt, så har Louie dog også andre problemer.

For mens hans jævnaldrende kan kommunikere med både ord og krop, så synes Louie ikke at forstå, hvad hans forældre siger til ham. Øjenkontakt har de også svært ved at opnå med ham.

Louie fik efterfølgende lagt dræn, da man mistænkte, at han havde for meget væske på ørerne til at kunne høre, at der blev talt til ham – men det hjalp desværre ikke.

Daniel og Maria Brask Mainz.

Derfor har både sundhedsplejerske, specialpædagoger og en børnepsykolog observeret den halvandet år gamle dreng. Og de har nu et nyt bud på, hvad han fejler.

'Årgang 20'-parret har både sundhedsplejerske, specialpædagoger og en børnepsykolog tilknyttet. Men foreløbig har ingen kunnet give et klart svar på, hvorfor Louies udvikling pludselig er blevet bremset.

'Børnelægen mistænkte det, vi selv har mistænkt længe, nemlig autisme. Derfor skal Louie starte i børnepsykiatrien, så han kan blive udredt,' skriver Maria Brask Mainz.

Hun understreger, at han ikke har fået en diagnose, men at man udelukkende reagerer på mistanken.

Der er derfor lagt op til et længere forløb med udredning, hvorfor den 23-årige mod har måttet droppe ud af sin uddannelse til socialrådgiver for at hellige sig sønnens trivsel og udvikling.

'Det har været nogle hårde dage, og jeg har følt, det hele var så uretfærdigt, og hvorfor skal min lille dreng have så meget modgang? Men nu kigger vi frem og er meget stolte af vores lille Louie, som er helt perfekt som han er!'