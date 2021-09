'Daniel har gjort skade på jeres søn, fordi han var voldsom ved ham som lille.'

Maria Brask Mainz fik et chok, da hun torsdag så beskeden i sin Instagram-indbakke.

Siden forrige år, hvor hun og hendes mand, Daniel Brask Mainz, medvirkede i 'Årgang 20', har de ærligt delt ud af deres liv som førstegangsforældre samt bekymringerne ved at have et sygt barn.

Få uger efter fødslen blev lille Louie indlagt med både urinvejsinfektion, nyrebækkenbetændelse og meningitis og fik herefter konstateret nyresygdommen hydronefrose, som blandt andet kan resultere i kraftige smerter.

De nybagte forældre kort efter fødslen. Foto: Warner Bros. Danmark/TV 2 Vis mere De nybagte forældre kort efter fødslen. Foto: Warner Bros. Danmark/TV 2

Men senere har den halvanden år gamle drengs udvikling også vakt bekymring. For mens hans jævnaldrende kan kommunikere med både ord og krop, så synes Louie ikke at forstå, hvad hans forældre siger til ham. Øjenkontakt har de også svært ved at få.

Parret har både sundhedsplejerske, specialpædagoger og en børnepsykolog tilknyttet. Men foreløbig har ingen kunnet give et klart svar på, hvorfor Louies udvikling pludselig er blevet bremset.

Derfor slog det ekstra hårdt, at Maria Brask Mainz pludselig fik at vide af en følger, at det var hendes mand, der 'havde gjort skade' på deres søn.

»Daniel er eget cool omkring det. Han ved jo godt, at det ikke passer, og han er en god far. Men jeg får ondt i maven, når jeg læser sådan nogle beskeder. Jeg er lidt i chok over, at nogen kan finde på at skrive den slags. Det er virkelig ikke okay.«

Daniel og Maria. Foto: Privatfoto Vis mere Daniel og Maria. Foto: Privatfoto

Men det er ikke første gang, parret modtager ubehagelige beskeder.

For at finde ud af, hvorfor nogen mener, at Daniel Brask Mainz har gjort skade på sin søn, skal vi nemlig tilbage til januar i år. Her tonede parret første gang frem på skærmen i TV 2-programmet 'Årgang 20', der de næste 18 år vil følge fire børn og deres familier.

Daniel og Maria Brask Mainz var med deres 24 og 22 år programmets yngste par. Og på både de sociale medier og i parrets indbakke fik de at vide, at de var for umodne til forældrerollen, og at Daniel Brask Mainz var for voldsom, når han legede og svingede rundt med sin nyfødte søn.

Maria Brask Mainz er ikke i tvivl om, at måden, Daniel legede med ham som spæd, ikke har haft indflydelse på Louies kognitive udvikling. Alligevel gør det ondt at få det skudt i skoene.

»Vi snakkede meget med sundhedsplejersken om beskederne, og om hun havde observeret noget, der var over grænsen. Hun sagde, at jo, Daniel kan godt lide at lege med Louie, men han sørger også for at holde hans nakke, holde øjenkontakt og være opmærksom på, om han er glad eller ked af det,« siger Maria Brask Mainz.

»Hun skulle nok sige til, hvis noget ikke var okay. Og det var hende, jeg skulle lytte til, og ikke alle mulige mennesker på sociale medier, der ikke har en sundhedsfaglig baggrund.«

De modbydelige beskeder betyder, at parret er mere opmærksomme på, hvordan de tager sig ud i den kommende sæson af 'Årgang 20', og om noget kan debatteres eller misforstås.

De holder dog aldrig op med at dele ud af sønnens sygdomshistorie, da de negative beskeder heldigvis kun er en dråbe i et hav af kærlighed og respekt for det unge prøvede par og deres udfordringer.

Daniel og Maria. Vis mere Daniel og Maria.

Foreløbig har parret delt, hvordan sundhedspersonalet mistænkte, at Louie havde så meget væske i ørerne, at han simpelthen ikke kan høre, hvad der bliver sagt til ham, og at det er derfor, han ikke reagerer. Desværre er der ikke sket en positiv udvikling, efter at han fik lagt dræn for et par uger siden.

»Han er stadig dårlig socialt og registrerer faktisk ikke de andre børn nede i vuggestuen. Alle børn er selvfølgelig forskellige og udvikler sig i hver deres tempo, men det er bare vigtigt i den alder, at man kan holde øjenkontakt, så vi er lidt spændte på, hvad specialpædagogerne finder ud af,« siger Maria Brask Mainz.

»Vi håber, han er langsommere i sin udvikling, fordi han har haft en hård start på livet og været indlagt så mange gange, men at det kommer senere. Men vi må vente og se.«