Festivalsæsonen kører på højtryk, og kalenderen er fyldt med koncerter for det populære danske band Minds of 99, dog har forsanger Niels Brandt fundet tid til at gifte sig med sin kone.

Men var han ikke allerede gift? Både ja og nej.

Da Niels Brandt og hans kone Dina Marinelli Brandt tirsdag valgte at forny deres løfter, var det med Gud som vidne og blev altså viet for første gang under den kristne tro.

‘Denne gang var der en præst, og for 10 år siden var det på rådhuset,’ skriver Niels Brandt i en besked.

'Der var lidt tømmermænd, men vi er klar til weekendens koncerter. Tit performer man også lidt bedre på Tømmermænd,' skriver Niels Brandt. Foto: Asger Wissing

Parret har i løbet af de seneste år været igennem meget sammen, som kaldte på en speciel begivenhed.

Dina Marinelli Brandt, som er fra USA, måtte gennem en endometriose operation som gjorde, at de to ‘nygifte’ kunne få deres andet barn, datteren Stella Jane Mi-Rae Marinelli Brandt.

De åbnede smykkebutikken Brooklyn Charm Copenhagen sammen, og Niels Brandts band er skudt mod stjernerne efter den store succes, som Minds of 99 har oplevet.

‘Og så havde Dina havde tabt en diamant i sin gamle ring, så hun skulle have en ny alligevel,’ skriver Niels Brandt, og tilføjer et ‘ha ha’ og en smiley.

Det har dog ikke været helt let, at få stablet et bryllup på benene midt i en festivalsæson, for Minds of 99 har travlt for tiden, men det lykkedes og betød meget for både Niels, Dina og deres to børn.

‘Det føltes godt for os begge to at fejre de sidste 10 år og gå ind i 10 nye. Børnene var også vilde med det og havde en fest,’ lyder det fra den 36-årige popsanger og bakkes op af sin ‘nye’ kone:

‘Det er dejligt at stoppe op og huske på, hvorfor man har valgt hinanden. Det gør kun et ægteskab stærkere. Det var en fantastisk dag, og alle var så glade’.

Brylluppet blev holdt på Ingolfs Kaffebar i København, hvor omkring 80 gæster fejrede turtelduerne og hjalp med at få bygget en fest, der gav lidt tømmermænd.