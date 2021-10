Lige nu ruller den fjerde sæson af TV 2 Charlie-serien 'Sygeplejeskolen' over skærmen.

Men det er snart slut, for 31. oktober bliver sæsonafslutningen sendt.

Hvorvidt, der er en femte sæson under opsejling, videns endnu ikke. Men Neel Rønholt, der spiller rollen som stewardessen Birgit Lund i serien, er »helt bestemt« frisk på en omgang mere, hvis TV 2 skulle sende bud efter hende.

»Jeg synes, det er en skøn serie. Det er en dejlig serie at være med i, og jeg synes også, det er blevet en god serie,« fortæller hun, da B.T. møder hende til gallapremieren på Ole Bornedals nye film, 'Skyggen i mit øje'.

Den faste seere af serien vil vide, at Neel Rønholt karakter i de seneste afsnit har været lænket til en kørestol, efter et trafikuheld.

Selvom der altså er lange udsigter til, at karakteren Birgit Lund er på benene igen, er den 37-årige skuespillerinde altså klar på endnu en sæson.

»Jeg synes, det har været en rigtig sjov sæson at være med i. Det er altid dejligt at have de karakterer, hvor der sker nogle uforudsete ting,« fortæller hun.

Med sig til premieren havde hun sin skuespillerkæreste, Jens Sætter-Lassen, som hun faktisk i denne sæson fik fornøjelsen af at spille over for i det femte afsnit af 'Sygeplejeskolen'.

De to mødte hinanden på teaterskolen i slutningen af 00erne.

Sammen har de døtrene Ellen og Franka.