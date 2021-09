»Det er dobbelt så sjovt at køre på optagelse, når det er sammen med ham, jeg allerbedst kan li',« skrev Neel Rønholt sidste efterår på sin Instagram-profil.

Den 37-årige skuespiller var på daværende tidspunkt i gang med at optage en ny sæson af TV 2s dramaserie 'Sygeplejeskolen', og manden, hun for en sjælden gang havde med på arbejde, var hendes kæreste, skuespiller Jens Sætter-Lassen.

Han har tidligere haft et lille indhold i serien tilbage i sæson to, men det er først nu i den aktuelle sæson fire, at de i femte afsnit prøver at spille over for hinanden.

»Vi har kun en lille scene, men det var hyggeligt at være på arbejde sammen,« fortæller Neel Rønholt om optagelserne, der foregik på Sankt Hans Hospital i Roskilde.

Jens Sætter-Lassen som journalist i 'Sygeplejeskolen'.

Selvom det i denne omgang kun blev et kort samarbejde, så er det ikke første gang, de står over for hinanden arbejdsmæssigt.

Faktisk var det deres fælles interesse for skuespil, der i første omgang førte dem sammen, fortæller hun.

»Vi blev jo kærester på teaterskolen, hvor vi gik på hold sammen, så der havde vi fire år, hvor vi ikke lavede andet end at spille sammen.«

Neel Rønholt mindes også, at de i 2017 spillede over for hinanden i den lille danske film 'Thorn', men derudover har de kørt deres karriere hver for sig og holdt sig til at være kærester og mor og far til deres to piger, som de bor med i Humlebæk.

Neel Rønholdt, da TV 2 holder pressemøde på tv serien Sygeplejeskolen IV på Medicinsk Museum i København torsdag den 16. september 2021.

Udover 'Sygeplejeskolen' har Neel Rønholt blandt andet været i gang med at optage en ny tredje 'Tinka'-julekalender til TV 2, som er sat til at få premiere i 2022.

Jens Sætter-Lassen, der er søn af skuespillerne Vibeke Hastrup og Søren Sætter-Lassen, begyndte sin karriere som børneskuespiller, hvor han spillede Egon Olsen i TV 2-julekalenderen 'Olsen bandens første kup'.

Han har siden som voksen medvirket i serier som '1864' og 'Badehotellet', ligesom han har sit eget gaming-talkshow.

