Modellen, Mathilde Gøhler, er havnet i regulær modvind hos sine følgere.

Søndag delte hun nemlig et opslag på sin Instagram af døtrene, Lelou og Kenya, hvor man kunne ane, at Kenya bærer en blå trøje fra det i øjeblikket stærkt kritiserede modemærke, Balenciaga.

Spanske Balenciaga har gennem de seneste uger fået voldsom kritik for en reklamekampagne, hvor små børn poserede med bamsetasker, iklædt læder og bondageudstyr. Endvidere lå et retsdokument med børnepornografiske billeder placeret under en taske på et ellers veldækket bord.

Modehuset har siden trukket kampagnen tilbage og valgt at sagsøge produktionsselskabet North Six Inc., der stod bag kampagnen, samt North Six Inc.'s scenograf, Nicholas Des Jardin, for at have placeret papirerne med den åbenlyse reference til børneporno i kampagnen. Balenciaga kræver en erstatning på 178 millioner danske kroner.

Balenciagas kreative direktør, Gemna Gvaslia, har siden været ude og undskylde for den fejlslåede kampagne.

På trods af den massive kritik af det spanske modefirma de seneste uger, valgte Mathilde Gøhler alligevel at lægge billedet på sin Instagram, hvilket fik flere af hendes følgere til at reagere.

Ifølge Se og Hør blev flere af de meget negative kommentarer løbende slettet fra opslaget.

»Jeg er i chok! Du støtter bogstaveligt talt pædo***. Jeg elsker at følge dig, men du er også cancelled,« skrev en følger, ifølge Se og Hør.

»Hvorfor sletter du de kommentarer, hvor alle kalder dig ud på at du klæder din datter i Balenciaga. Du ved tydeligvis, at det er forkert, men du adresserer det ikke,« skrev en anden følger ifølge Se & Hør.

Flere følgere kommenterede også med hashtagget 'cancelbalenciaga'.

Billedet, der søndag blev lagt på den 30-årige models Instagram er nu slettet igen.

B.T. har spurgt Mathilde Gøhler, om hun kan bekræfte, at hun har slettet kommentarer fra opslaget. Hvorfor hun har slettet dem? Hvad hun tænker om den modtagelse billedet har fået? Og hvad hun tænker om, at Balenciaga får så voldsom kritik for øjeblikket og alligevel vælger at iføre Kenya tøj fra mærket?

»Jeg har slettet billedet, da det var et ældre billede fra en skydning og ikke vores eget tøj, men styling fra en stylist. Jeg syntes bare, det var et dejligt billede af pigerne, og der lå mit fokus. Derfor er billedet også slettet nu, og jeg har derfor ingen yderligere ting at sige dertil,« skriver hun til B.T.