Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det spanske modehus Balenciaga er kommet i modvind.

Onsdag lancerede Balenciaga en ny kampagne under 'Balenciaga Objects'. I kampagnen benytter modegiganten sig af børn som modeller. Børn, der holder tøjdyr, som skal illustrere produkter, der skal sælges som husdyrs-accessories.

Men produkterne og kampagnebillederne trækker nu overskrifter, for flere brugere på sociale medier mener, at der er tale om S/M-produkter.

Og det har fået dem til at rase – flere opfordrer til boykot af brandet og andre opfordrer til at indsende klager til ASA (The Advertising Standard i England og Wales, red.).

'Balenciaga bruger billeder af børn, der leger med deres bamser klædt ud i bondage-udstyr på deres hjemmeside. Skønt,' skriver en.

'Utrolig foruroligende,' skriver en anden.

'Ikke Balenciaga, der godkender pædofili direkte på deres hjemmeside, hvad i alverden foregår der,' skriver en tredje.

Kampagnen har en lang række billeder på hjemmesiden, og under et billede gør flere brugere på Twitter opmærksom på, at en taske angiveligt står oven på et retsdokument om børneporno på nettet.

Siden lanceringen af kampagnen har modehuset Balenciaga slettet alle deres opslag på Instagram.