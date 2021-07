»Ikke at se sit barn i to år er en absurd tanke.«

Ordene kommer fra skuespillerinde Kate Beckinsale. Og for hende er tanken ikke blot »latterlig«, den er faktisk også en realitet.

Sagen er nemlig, at den 47-årige britiske 'Underworld'-skuespillerinde rent faktisk ikke har set sin datter de seneste to år.

Det fortæller hun i et interview i talkshowet 'Live With Kelly And Ryan'.

Det er – måske ikke så overraskende – coronapandemien, som har holdt mor og datter fra hinanden.

For mens datteren Lily Mo Sheen bor i New York, holder Kate Beckinsale selv til i britiske Essex, og det har derfor ikke været muligt for dem at mødes grundet rejserestriktioner.

»Heldigvis findes FaceTime og lignende, men vi er begge lidt i panik over, hvorvidt vi vil se gamle ud, når vi ses igen,« griner skuespillerinden i interviewet.

»Min datter er 22, men ligner en på otte. Så hun siger: 'Jeg er bekymret for, om du kommer til at tænke, at jeg nu ser gammel ud.«

Kate Beckinsale har datteren sammen med skuespiller og producer Michael Sheen, som hun dannede par med fra 1995 til 2003.

Og Lily Mo Sheen er nu på vej ind i samme branche som sine forældre. Et spor, hun faktisk har været på fra barnsben.

Allerede i 2006 var hun nemlig med i 'Underworld', hvor hun spillede en ung udgave af hovedrollen Selene. En hovedrolle, som hendes mor jo som bekendt varetog i samtlige fem 'Underworld'-film.

I øjeblikket er Lily Mo Sheen i gang med optagelserne til filmen 'The Unbearable Weight of Massive Talent', hvor hun skal spille Nicolas Cages datter.