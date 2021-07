Flere end 200 medarbejdere skal ud og finde sig et andet arbejde.

Det sker efter, at den østjyske grøntsagsproducent Dancarrot ApS i Norddjurs Kommune er gået konkurs. Det skriver Randers Amtsavis.

Overfor avisen bekræfter den afgående direktør i selskabet, Andreas Dahl Andersen, at det er direktionen i virksomheden, der selv har indgivet konkursbegæringen efter fem år med stigende udgifter og faldende indtægter.

Det har medført, at samtlige 238 ansatte i selskabet, er blevet fritstillet.

Den tidligere direktør har ikke ønsket at fortælle om bevæggrundene for at begære sin egen virksomhed konkurs.

Men et kig på Dancarrot ApS' seneste årsregnskab løfter sløret for nogle af årsagerne til konkursen.

Af regnskabet fremgår det nemlig, at virksomheden det seneste år har beskæftiget 184 medarbejdere mod 142 medarbejdere i det foregående regnskab.

Det har betydet personaleomkostninger på 77,7 millioner kroner i 2020/21 mod knap 58 millioner kroner i 2019/20.

Udgifterne til lønningerne betyder, at virksomheden, trods en bruttofortjeneste på 78 millioner kroner, kun har formået at præstere et årsresultat på knap 226.000 kroner.

Og det resultat har været 'utilfredstillende' i regnskabets ledelsesberetning, hvor de skriver:

'Selskabet forventede et resultat for indeværende år på niveau med sidste år, men resultatet er lavere som følge af højere lønninger til selskabets akkordmedarbejdere.'

Dancarrot ApS har siden stiftelsen i 2014 været en del af den overordnede gartnerikoncern GL. Estrup Gartneri, men Andreas Dahl Andersen afviser, at konkursen får konsekvenser for den overordnede gartnerikoncern.