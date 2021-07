Landsholdslegenden Martin Jørgensen blev ramt af en stor personlig nedtur sidste sommer.

Her gik rejsefirmaet De Graa Busser nemlig konkurs efter nogle hårde måneder som følge af coronapandemien. Men det har ikke skræmt den tidligere AGF-stjerne.

Han er nemlig tilbage i rejsebranchen. Denne gang hedder selskabet Rejseriet. Og Martin Jørgensen har nu ændret strukturen en anelse.

De Graa Busser var således grupperejser med en stor vægt af pensionister og pensionistforeninger, mens Rejseriet er en blanding mellem grupperejser i bus og individuelle rejser med fly.

Og der er en helt bestemt årsag til, at Martin Jørgensen bliver ved. Det fortæller han i et stort interview med Børsen.

»Økonomisk behøver jeg ikke rejsebranchen, men som Martin gør jeg. Jeg kan ikke sidde stille og har brug for noget at gå i gang med. Jeg kunne grave huller i haven, men det er sjovere at gøre folk glade med at sammensætte den optimale rejse. Og så er det da også dejligt at være fjerde generation i en branche. Det giver mig et formål med livet og en kontakt til familien, som jeg ikke ville undvære.«

Den tidligere landsholdsspiller tilføjer, at han går tilbage til en branche, som kan være en fuser, fordi han har lært fra fodboldverdenen, at man skal kunne komme videre fra et nederlag.

Derudover er busrejser en inkarneret del af familien Jørgensen. Landsholdslegenden er således den fjerde generation, der arrangerer sådanne rejser.

I interviewet med Børsen sætter Martin Jørgensen ligeledes nogle ord på, hvorfor konkursen ramte De Graa Busser.

»Jeg tænkte, at det kan virkelig ikke passe, at corona skal få os ned med nakken. De Graa Busser har altid tjent penge, men sidste forår kunne vi se, at alle rejser i efteråret blev kancelleret, og vi var ikke polstret godt nok til at stå imod. Vi gjorde ikke noget dårligt, men blev ramt af uheld og mangel på likviditet, og det er ikke en måde at ende på.«