Han har været og er blevet kaldt meget i sit liv. Har ad åre lært at producere en art menneskelig teflon, der beskytter ham, ryster det af sig. Men enkelte gange i hans 42 år lange liv er teflonen krakeleret. Fuldstændig.

»Dér ramte det mig lige i hjertet. Der fik de onde deres vilje,« siger Jim Lyngvild med en rest af den gamle vrede i stemmen.

Umiddelbart er det måske svært at se, hvordan teflon og stik i hjertet hænger sammen med en artikelserie om ‘Vejen til succes’.

Men når centrum for artiklen hedder Jim Lyngvild, er tråden der. For selv er han nemlig ikke et øjeblik i tvivl om, at dét at være sig selv er, hvad han kan takke for, at han i dag har stor succes som både multikunstner, designer og iværksætter. Takke for, at det gamle image som ‘modebøssen’ og ‘realitystjernen’ for længst er rystet af ham.

»Der er kun én Jim. Og det er den side, man altid får lov til at se,« lyder hans egen vurdering. Som altså ikke er gratis. Det vender vi tilbage til.

Jim Lyngvild er blevet et brand. Han har eget ølmærke. Skønhedsserie. Udgiver eksklusive fotobøger. Og står bag så mange store – og succesfulde – udstillinger på landets museer, at man taler om ‘Jim Lyngvild-effekten’. Om at noget er blevet ‘Lyngvild-ficeret’.

»At der bliver opfundet ord omkring mit navn, synes jeg er ret vildt. Men også noget, som jeg synes, er sjovt i ét minut, og så har jeg glemt det. For jeg gør jo ikke noget for at ‘Lyngvild-ficere’.«

»Men jeg gør noget for at slå øjnene op om morgenen og sige ‘hvordan fylder jeg den her dag så sjovt og spændende og rigt som muligt?’. Ikke på penge, men på oplevelser,« understreger Jim Lyngvild, som – apropos penge – ikke har den fjerneste idé om, hvor meget han er god for.

Aner ikke, hvad jeg er god for Hvornår opdagede du, at du var millionær? Det ved jeg ikke, om jeg er, så det kan jeg ikke sige. Og om jeg er god for tre eller ti millioner, hvad skal jeg bruge det til? Købe en pænere bil? Det kan godt være, at penge for nogle er det samme som frihed, men for mig er det kærlighed, der giver mig frihed. Hvad var den første store ting, du købte? Det var en Jaguar Daimler V12, som jeg for mange år siden købte på mit dankort. Der sagde Morten, at jeg måtte spørge banken først. Men ellers er jeg ekstremt dårlig til at bruge penge på mig selv. Til gengæld bliver der ikke sparet på noget til den kreative udfoldelse. Hvad betyder penge for dig? De giver mulighed for at lave noget, der er flottere, sjovere og større end det, jeg lavede sidst. Og det er nok dét, der er min egen værste fjende, at jeg altid vil være bedre end sidste gang. Der bliver ikke sparet på noget eller gået på kompromis. Uden at det vel at mærke betyder, at mine produkter bliver dyre. For min filosofi er at lave luksus til almindelige mennesker til priser, de kan overkomme. Fordi jeg selv kommer fra og er opdraget socialdemokratisk af en enlig med fem børn, der var ekstremt fattig, lærte jeg, hvad den lille luksus i hverdagen kan gøre af glæde for dem, der ikke har så meget.

»Det må du tjekke med Morten,« griner han med reference til manden Morten Paulsen, der er ‘direktøren for det hele’ og varetager hele forretningssiden af Jim Lyngvilds omfattende palette af projekter, hvis brandværdi i 2015 af finansanalytikere blev vurderet til 40 millioner kroner.

»Morten tager sig af alt. Jeg har ikke betalt en regning i ti år og aner ikke, hvad der står på min konto. Nogle gange spørger jeg ham for sjov ‘er vi millionærer?’ Så smiler han altid og svarer ‘det er fint nok’,« griner Jim Lyngvild, hvis mand medgiver, at det går godt for forretningen Lyngvild, men at størstedelen af midlerne er bundet op i vikingeborgen Ravnsborg.

»Værdien, der ligger i creme- og ølfirmaet kan jo ikke bruges til noget her og nu. Men hvis vi snakker Jims egne projekter, er det på årlig basis nok omkring fem millioner kroner, han omsætter for,« lyder det fra Morten Paulsen.

»Bare der er råd til det, jeg har lyst til i Panduro hobby, så er jeg glad. Hvor mange penge jeg har, behøver jeg ikke at vide. Det er ikke derfor, at jeg skaber udstillinger og laver bøger,« siger Jim Lyngvild, som selvfølgelig godt kan nive sig selv i armen over, at han eksempelvis har fået unik adgang til kronjuvelerne, men til gengæld ikke kunne drømme om at hvile på laurbærrene.

»Det nytter ikke noget at sidde og få småfed pik og synes, at man er det sejeste menneske i verden. Det kommer der ikke noget ud af. Du får ikke lov til at lave projekter, fordi du er Jim Lyngvild. Du får lov, fordi du laver resultater. Og de skal tale for sig selv.«

»Hvis de produkter, jeg laver, ikke smager godt eller gør dig smuk, eller jeg har nedgjort de danske kronjuveler, så får jeg jo ikke lov en anden gang. Det er slutresultatet, der tæller.«

Blå bog Jim Lyngvild Født 27. december 1978 i Holbæk

Voksede op i Albertslund som det yngste af fire børn

Fulde navn Jim-Martin Alexander Konstantin Falke-Skjold Wegener Lyngvild

Faderen Finn Wegener var af adelig slægt

Har en IQ på 152

Uddannet designer fra Fashion Design Akademiet

Har gået på såvel fotograf- som skuespillerskole

Havde butikken Gespenst i København, hvorfra han solgte eget design

Medvirkede bl.a. i Robinson Ekspeditionen og Zulu Djævleræs

Stod desuden bag DR-serien ‘Jim og Ghita’

Designede og byggede vikingeborgen ‘Ravnsborg’, som han og hans mand bor i

Modekommentator for Ekstra Bladet

Debuterede som forfatter i 2006 med bogen ‘Mary – prinsesse med stil’

Har siden udgivet en række ungdoms- og faktabøger samt flere fotobøger, bl.a. ‘Kongelige skatte & kronjuveler’

Har de seneste år stået bag adskillige store udstillinger, bl.a. på Nationalmuseet og Kronborg

Står bag skønhedsserien Raunsborg Nordic samt bryggeriet Frejdahl

Er asatroende

Gift med Morten Paulsen, som han har været sammen med i 20 år

At Jim Lyngvild får lov igen og igen, vidner hans opslag på de sociale medier om.

Alene de seneste måneder har hans mange følgere kunnet læse om en ny blomsterkollektion, en bog om kronjuvelerne, en ny udstilling om Vølver på Køge Museum og Holmegaard Værk, et besøg og fotoshoot med en kendt CNN-vært. Samt ikke at forglemme designe et nyt Borgring Oplevelsescenter.

‘Du er simpelthen for vild. Har dyb respekt for dine evner, gåpåmod og ihærdighed’, som en af hans følgere skriver.

Men som nævnt i indledningen er det ikke alle, der er ubetingede fans af Jim Lyngvild og hans store armbevægelser. Og det er hér, at teflonen og stikket i hjertet kommer ind. For enkelte gange bliver han sendt til tælling.

En af de gange, der har brændt sig ind i Jim Lyngvilds krop og sjæl, var, da han for et par år siden helt ud af det blå pludselig blev kaldt pædofil. En påstand, der spredte sig som en steppebrand på de sociale medier og påvirkede både Jim Lyngvild og hans mand Morten Paulsen voldsomt.

Samtidig var hans svigerfar alvorligt syg, så parret var flyttet hjem til ham, for at være sammen med ham i den sidste tid.

»Jeg havde været rigtig nedslået, så Morten sagde ‘lad os lige sætte os ind i stuen og snakke’. Og det gjorde vi så i fem minutter,« siger Jim Lyngvild og fortsætter:

»Da vi kom ind i soveværelset igen, var hans far død. Dét var noget, der ramte mig direkte i hjertet. Der fik de onde deres vilje, og Morten fik ikke sagt farvel til sin far, som lå og døde alene. Når det har dén slags konsekvenser, rammer det mig hårdt.«

»Man må gerne synes, at jeg er en idiot. Man må også gerne synes, at jeg er udygtig og for meget. Men man skal lade være med at kalde mig ting, som er injurierende.«

Som sagt har Jim Lyngvild for længst svøbt sig i teflon. Og derfor har han også valgt at tage de fleste af de ofte meget personlige angreb i strakt arm. Faktisk påvirker det ham mere, at hans mand påvirkes af angrebene.

»Jeg bliver ked af, at Morten bliver ked af det.«

Men i bund og grund ændrer det ikke ved, at en væsentlig del af Jim Lyngvilds brand er at være sig selv. Og det holder han fast i.

For selvom mange uden tvivl kan opfatte ham som en provokatør, der får et kick ud af at kaste en pind eller to på bålet, er det ikke sådan, verden ser ud fra hans side af bålet.

»Jeg ævler bare op, når jeg har en tanke i hovedet, men jeg gør det altid fra hjertet. Så jeg er bare hurtig på aftrækkeren. Nogle gange også for hurtig,« lyder hans egen forklaring.

»Så dét, du får, er mig. Og hvis du ikke kan lide mig, må du vælge mig fra,« siger han om sin vej til succes og fortsætter:

»Jeg ser ikke nogen bump på vejen. Jeg ser en masse sten, som jeg har lagt i en stor fossende flod, og nogle af stenene har været lidt glatte, så jeg har været lige ved at miste fodfæstet.«

»Men jeg har altid kunnet hoppe hen på noget nyt, så den glatte sten har jo fået mig et sted hen. Så der er ikke noget, jeg fortryder. Jeg vil mere sige, at det har været omveje, som jeg har skullet tage for at nå derhen, hvor jeg står i dag.«

»Alle dem, der sidder og synes, at jeg er en idiot eller fylder for meget eller har for meget succes, de sidder bare og venter på muligheden for at finde en ny sten, de kan kaste efter mig. Det er den pris, man må tage med.«

Jim Lyngvilds nyeste udstilling 'Vølver, Guld og Guder’ åbner på Køge Museum 2. december