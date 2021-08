»Ej, okay, har du forstuvet fissen?« flyver det ud af Rune Klan.

Der bliver bomstille i baglokalet på Comedy Zoo, og alle de andre komikere glor på Anders Matthesen. For få sekunder siden var luften tyk af namedropping af internationale komikere og standup-begreber, og til sidst kunne Anders Matthesen ikke holde det ud længere:

‘Kan vi ikke snakke om noget andet end det her sjove noget hele tiden?’

Året er 2001, og Anders Matthesen har lige færdiggjort radiohørespillet 'Terkel i knibe'. Han har cementeret sig selv som en af Danmarks sjoveste mænd og lever af at få folk til at grine. Men han står også midt i en skilsmisse fra ungdomskæresten og føler sig ikke som verdens morsomste mand.

For to år siden sprængte Anders Matthesen billetsalget i de danske biografer med animationsfilmatiseringen af sin populære børnebog 'Ternet Ninja'. Nu er han klar med den svære to'er. Foto: Bax Lindhardt Vis mere For to år siden sprængte Anders Matthesen billetsalget i de danske biografer med animationsfilmatiseringen af sin populære børnebog 'Ternet Ninja'. Nu er han klar med den svære to'er. Foto: Bax Lindhardt

Det bliver til en skriveblokade, der varer i et år. I stedet tømmer han hjernen. Fokuserer på noget andet. Spiller musik. Tegner underlige ternede ninjaer i sin skitsebog og finder på historier. Holder sig varm ved at skrive dagbog, men uden tanke på timing, callbacks og punchlines.

Da skriveblokaden er slut, vender han tilbage stærkere end nogensinde.

»De perioder er kommet flere gange siden, når jeg har afsluttet et projekt, hvor jeg har givet alt, hvad jeg overhovedet har i mig, og tænkt: 'Fuck det, nu må jeg starte forfra med noget helt andet'.«

Derfor er 46-årige Anders Matthesen ikke længere bare standupkomiker. Han er forfatter. Filmskaber. Musiker. Rapper. Filmskuespiller. Teaterskuespiller. Instruktør. Og listen bliver hele tiden længere.

Vejen til succes De står på succesens tinde. Har knoklet på vejen derop. Her får du historien om vejen og de bump, der har været på den.

I serien har vi også interviewet krimikongen Jussi Adler-Olsen, 'rengøringsdronningen' Birgit Aaby og succesforfatteren Sara Blædel.

I øjeblikket er han aktuel med biograffilmen 'Ternet Ninja 2', som han selv kalder 'den herresvære to'er'. Og med god grund. For da etteren udkom i 2019, slog den alle rekorder, blev den mest sete film i 25 år og vandt tre Bodilpriser og en Zulu Award.

Filmen fik biografpremiere torsdag, og anmelderne er allerede begyndt at kaste bunkevis af stjerner efter den. Men bagmanden forventer ikke at slå sin egen rekord.

»Det er ikke realistisk. Jeg har svært ved at forestille mig, at der er flere, der går ind og ser to'eren – for de har jo ikke set etteren. Men skid hul i, hvad den kan præstere. Det vigtigste for mig er at høre folk hvine på de rigtige tidspunkter eller læse feedbacken på Instagram, hvor folk mestendels udtrykker, at den er bedre end etteren,« siger han.

»Det, der betyder noget, er, at ungerne har 'Ternet Ninja'-bamsen og sender breve og tegninger. Det var derfor, vi blev så ivrige for at give dem en fortsættelse. Det er sgu ikke for pengenes skyld.«

Anders Matthesen, iklædt ninjakostume, på den røde løber ved gallapremieren på 'Ternet Ninja 2'. Foto: Philip Davali Vis mere Anders Matthesen, iklædt ninjakostume, på den røde løber ved gallapremieren på 'Ternet Ninja 2'. Foto: Philip Davali

Man tror næsten på ham. For da B.T. mødes med den biografaktuelle komiker for at tale om hans vej til succes, vender han hele tiden tilbage til flere forskellige versioner af den samme morale:

»Man skal huske på, hvad man ville, da man var en ung knægt, og så være trofast mod det, så man ikke bliver forblændet.«

Anders Matthesen er for længst holdt op med at gøre noget for pengenes skyld. Eller fordi det vil gavne hans karriere. Han kører på mavefornemmelsen, og grinene er hans benzin.

Han kunne sagtens tage sig godt betalt for at holde foredrag for en skoleklasse eller sende en personlig konfirmationshilsen. Men han gør det kun, hvis han selv har lyst. Der er ting, man ikke skal tjene penge på, siger han.

Den gamle rustne Mazda 323 Hvornår opdagede du, at var millionær? »Første gang, jeg følte mig rig, var første gang, et standupår kunne løbe rundt, uden at jeg skulle låne penge.« Hvad var den første store ting, du købte? »Det var fedt at kunne betale min gamle rustne Mazda 323 ud, som havde kostet 22.000 kroner. Det var en stor dag, fordi ingen i min familie nogensinde har haft bil – det var noget, de rige havde. Men jeg var langt oppe i 20erne, og det var længe siden, jeg havde taget kørekort, så jeg måtte genoptrænes.« Hvad betyder penge for dig? »At jeg ikke har en undskyldning for ikke at gøre mig umage. Jeg kan ikke bare sige: 'Jamen, jeg er jo nødt til at tjene penge, og så kan jeg ikke også have integritet'.« »Det føles også dejligt at kunne etablere et studie i kælderen, fordi jeg har lyst. Jeg spillede trommer hele min barndom, men i dag behøver jeg ikke vælge, om jeg vil spille trommer eller bas – jeg har råd til at købe begge dele. Og jeg har et stort hus med plads nok til det.« »Jeg kan købe nyt legetøj, når jeg har lyst. Og her mener jeg ikke biler og flyvere, men for eksempel tuscher. Så køber jeg ti Posca-tuscher, og når de begynder at dryppe, så køber jeg sgu faktisk nogle nye. Det ligger mig ikke ligefor at bruge mange penge på mig selv, men når det så lader sig gøre, så kniber jeg mig i armen og tænker: 'Hvor er det fedt.'«

Det er selvfølgelig også nemt at sige, når man sidder i sit Frederiksberg-palæ og skovler penge ind for snart 30 års tro tjeneste som Danmarks ubestridte comedy-konge. Selvom han er mødt op til vores aftale i anonym T-shirt og bøllehat, vidner Rolex Submarineren på venstre håndled om, at han er blevet rig på sin forretning.

»Tjo, det ville man jo nok kalde det. Det går godt med det også. Det er ikke nogen hemmelighed,« siger han – med lavere stemme end tidligere i interviewet.

Men sådan har det naturligvis ikke altid været.

»Da jeg startede med comedy, tog jeg alle job. Også på bekostning af familiefester. Jeg var guide i en havnerundfart eller lavede standup i en tom bus for at reklamere for Amager Bio. Jeg skulle have hår på brystet, og så var det samtidig 2.000 kroner lige ned i cigarkassen, så juli måned var reddet,« siger Anders Matthesen, som til gengæld trak i håndbremsen, da cigarkassen var ved at være fyldt.

Anders Matthesen fik sin comedy-debut ved DM i Standup i 1993. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN Vis mere Anders Matthesen fik sin comedy-debut ved DM i Standup i 1993. Foto: SVEND ÅGE MORTENSEN

»Jeg opdagede, at der var komikere, der både havde bil, sommerhus og spabad, men stadig tog telefonen og sagde: 'Det kan jeg godt'. Men jeg har fået en gave, som jeg skal være trofast over for.«

Hvad har du sagt nej til?

»Alt. Alt, hvad du kan forestille dig. Når du ser nogen andre lave noget, så har de spurgt mig først. Alle store show med en vært kunne have været med mig. Nu er folk efterhånden holdt op med at ringe, for de ved godt, at jeg ikke laver 'Live fra Bremen' eller reality. Jeg gider ikke kendis-Robinson, jeg laver ikke mad til mennesker, og jeg synger ikke sange på øde øer. Jeg er ikke kræsen – jeg er fremsynet. Dem, der følger mig, skal vide, at alt, jeg laver, er ordentligt,« siger han.

»Jeg tjener muligvis flere penge på mine show end mange af mine kollegaer, men jeg bruger nok også ti gange mere end dem,« siger han.

Nøglen til den 46-årige komikers succes er blandt andet at gøre sig umage og at sige nej. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Nøglen til den 46-årige komikers succes er blandt andet at gøre sig umage og at sige nej. Foto: Bax Lindhardt

Den sidste nøgle til Anders Matthesens succes hedder Cemille Rosenberg Matthesen.

Hun kom fra reklamebranchen og blev hyret ind som manager for at lære ham lidt om forretning.

»Hun er den bedste i Danmark til det, hun gør. Jeg var altid blevet betragtet som en hård forretningsmand i standupmiljøet, men hun begyndte at sælge mine show dyrere og lave bedre deal. Hun sørger for, jeg ikke behøver løbe så stærkt, fordi aftalerne er i orden, og hun er meget bevidst om, at vi ikke skal gå ud og lave alt muligt pis og smadre mit brand,« fortæller Anders Matthesen om manageren, som flere år senere også blev hans kone og mor til hans tiårige søn.

»Det er også hende, der holder den private kalender, så hvis mine venner vil noget vigtigt, så ringer de ofte til hende først. 'Kan vi ikke booke Anders til at drikke nogle bajere på fredag?'« griner han.

Anders Matthesen i 2009 med sin daværende manager, Cemille Rosenberg Jørgensen. I dag er hun hans kone og har skiftet efternavnet ud. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Anders Matthesen i 2009 med sin daværende manager, Cemille Rosenberg Jørgensen. I dag er hun hans kone og har skiftet efternavnet ud. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Cemille Rosenberg Matthesen fungerer også som hans kreative sparringspartner. Hun er producer på 'Ternet Ninja 2' og har været medforfatter på flere af hans show.

De er ofte enige om, hvordan en succes skal skæres. Til gengæld er de sjældent enige om, hvor hurtigt.

»Jeg skaber meget ved at blive oppe hele natten og se YouTube eller snakke med nogle venner. Udefra kan det ligne ferie, og det er svært for andre at forstå. Nu har hun kendt mig i mange år, men jeg tror stadig ikke helt, hun anerkender, hvordan mine ideer bliver til,« smiler han.

»Hun vil i mål, øve og have det bedre, hvor jeg vil have det rart og have kaffe og sidde godt, mens jeg gør det. For det lovede jeg mig selv fra starten – jeg gør ikke det her for at føle, jeg tager på arbejde.«

For to år siden sprængte Anders Matthesen billetsalget i de danske biografer med animationsfilmatiseringen af sin populære børnebog 'Ternet Ninja'. Nu er han klar med den svære to'er. Foto: Bax Lindhardt Vis mere For to år siden sprængte Anders Matthesen billetsalget i de danske biografer med animationsfilmatiseringen af sin populære børnebog 'Ternet Ninja'. Nu er han klar med den svære to'er. Foto: Bax Lindhardt

Og selvom Anders Matthesen har millioner nok på kontoen til at kunne læne sig tilbage, så er det ikke formuen, men netop følelsen af at kunne leve af at have det sjovt, der gør ham til en succes, fortæller han.

»Det er det, jeg har stræbt efter, siden jeg var en lille dreng. Også for at lukke kæften på de profeter, der sagde, at man ikke kan leve af standup. Selv hvis jeg skulle miste stemmen eller få sceneskræk, så kan jeg stadig skrive eller finde på. Så der er ingen bekymring om, hvor huslejen skal komme fra, og det er jo fantastisk,« siger han.

»Det kan da godt være, at min succes betyder, at jeg kan købe en bil til mine unger en dag, men det er ikke sikkert, jeg vil gøre det, for de skal også lære værdien af hårdt arbejde.«