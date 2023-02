Lyt til artiklen

Midt i sorgen over tabet af sin far er der gode nyheder hos komiker og skuespiller Hadi Ka-koush.

Han skal nemlig være far for anden gang.

Det afslører hans kone Elham Kavousi i et opslag på Instagram.

»Når tre bliver til fire,« skriver hun i opslaget, der viser den voksende babybule.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Elham Kavousi (@elhamkavousi)

Hadi Ka-koush mødte sin kone Elham Kavousi som 15-årig, og efter flere års on/off-forhold blev parret for ni år siden gift.

Udover det nye familiemedlem, der nu er på vej, har Hadi Ka-koush og Elham Kavousi også en fireårig søn.

Den 39-årige skuespiller er kendt for sin rolle som Noah i komikerduoen Adam og Noah sammen med skuespiller Joel Hyrland og har de seneste år også haft en bærende rolle i TV 2-julekalenderen 'Tinka'.

I 2022 overtog Hadi Ka-koush værtsrollen på tv-programmet 'Natholdet' – for nylig blev det meldt ud, at 'Natholdet' er sat på pause på ubestemt tid. Læs mere om det HER