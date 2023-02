Lyt til artiklen

Der er dårligt nyt til faste seere af 'Natholdet'.

Til foråret vil man nemlig gå forgæves, hvis man zapper ind på kanalen for sit vanlige fix. Det bekræfter programmets redaktør, Jes Schrøder, over for Ekstra Bladet.

I en mail til B.T. giver han begrundelsen:

»TV 2 Zulu står foran en større transformation, hvor vi blandt andet arbejder med at brede indholdet ud til flere genrer,« skriver han og fortætter:

»'Natholdet' er derfor sat på pause lige nu, men man ved jo aldrig, hvad fremtiden bringer.«

Hadi Ka-Koush overtog i 2022 værtsrollen på 'Natholdet' fra Anders Breinholt, der var ved roret i 11 år.

I forbindelse med værtskiftet blev programmet rykket fra hovedkanalen og over på TV 2 Zulu i efteråret sidste år.

'Natholdet' er ikke det eneste program, der har måttet lade livet på ungdomskanalen den seneste tid.

I november kunne komiker Tobias Dybvad bekræfte over for B.T., at TV 2 havde besluttet ikke at forlænge hans program, 'Dybvaaaaad!', som havde kørt på kanalen i ti år – her lød begrundelsen fra TV 2 Zulu også, at man var i gang med en »større transformation«.

En måned forinden afslørerede TV 2 da også i en pressemeddelelse, at 'ZULU Comedy Galla' efter 14 år havde nået sit endeligt.

»Nu er vi et sted, hvor vi skal noget nyt. Vi skal som alle andre i streamingbranchen også blive ved med at forny os, udvikle nye formater og indhold, og det kræver, at vi indimellem skal give slip på noget, der har været godt,« lød det fra indholdschefen for TV 2, Dorthe Thirstrup.