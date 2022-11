Lyt til artiklen

I ti år har komikeren Tobias Dybvad været rundt i forskellige danske byer, mens han har dissekeret alt, hvad der sendes på dansk tv.

Det er nu slut.

Over for B.T. bekræfter komikeren, at den nuværende sæson bliver den sidste.

»Det kan jeg godt bekræfte,« lyder det.

Tobias Dybvad fortæller, at holdet bag programmet 'Dybvaaaaad!' har afholdt deres sidste show i Aarhus, hvor de fik sagt tak og farvel for de sidste ti år.

»Vi havde en dejlig afslutning. Jeg havde hele holdet på scenen, og det var rørstrømsk og dejligt,« fortæller han.

Han ønsker dog ikke at sætte flere ord på afslutningen, da han mener, at afsnittet taler for sig selv.

»Jeg vil hellere lade afsnittet tale. Jeg havde brugt tid på at finde de helt rigtige ord, og jeg har sagt, hvad jeg skulle sige den aften.«

Tobias Dybvad ønsker heller ikke at svare på, om det var hans egen beslutning at stoppe programmet, eller om det var TV 2, der tog valget om at stoppe samarbejdet.

Han vil dog gerne fortælle, at han glæder sig til nye projekter.

»Jeg har gang i nogle tv-projekter, som jeg nu skal bruge mere tid på. Jeg har jo haft nogle år, hvor jeg har tænkt, at jeg ikke skulle lave det program for evigt, så nu skal jeg i gang med helt nye ting,« fortæller han.

Programmet har kørt i 13 sæsoner og det sidste afsnit sendes mandag på TV 2 Play og TV 2 Zulu.

B.T. arbejder på en kommentar fra TV 2 omkring afviklingen af programmet.