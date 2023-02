Lyt til artiklen

Komiker og skuespiller Hadi Ka-koush har mistet sin far.

Det fortæller han i det seneste afsnit af komikerkollegaen Christian Fuhlendorffs podcast 'Hva' så?!'.

»Jeg går i sorg med det samme. Jeg græder og føler, at min verden falder fra hinanden,« forklarer Hadi Ka koush om tabet af sin elskede far.

I sin sidste tid var faren blev erklæret terminal efter længe at have lidt af lungesygdommen KOL.

I den tid forsøgte Hadi Ka-koush at besøge ham endnu oftere og tog derfor tit den lange tur til det sønderjyske.

Men mens den 39-årige komiker var godt i gang med optagelserne til sin debut som 'Natholdet'-vært, gik hans palæstinensiske far bort.

Og det var først, da de efterfølgende to sidste programmer var kommet i kassen, og sæsonen var overstået, at Hadi Ka-koush tillod sig selv at give slip og give efter for sorgen, fortæller han i Fuhlendorff-podcasten.

I dag sidder Hadi Ka-koush dog stadig tilbage med en nagende følelse.

»Jeg ville bare gerne have nået at se ham noget mere. Han flyttede til Tønder, og det er tre og en halv time herfra. Jeg besøgte ham så ofte, som jeg overhovedet kunne – jeg kunne selvfølgelig have besøgt ham mere, men det tænker man altid bagefter.«

