»Jeg er simpelthen single igen!«

Sådan siger Sarah Bro med et lille grin, da B.T. spørger ind til den unavngivne flamme, hun fortalte om i sommer.

»Jeg har en lidt turbulent kærlighedshistorie, og jeg tror egentlig, jeg prøver at lære mig selv bedre at kende og falde lidt mere til rette i, hvem jeg er,« forklarer den 25-årige tidligere elitesvømmer.

Med turbulent kærlighedshistorie mener Sarah Bro den berømte kæreste, hun havde forinden.

Hun vil dog stadig ikke selv sætte navn på den givne »amerikanske filmstjerne«, selvom mange har regnet ud, at det er Zac Efron, hun taler om.

De to dannede par i et års tid i 2019, hvor de flere gange blev spottet sammen i både Los Angeles og Lyngby – og Sarah Bro har da tidligere røbet, at medierne skrev om det omtalte forhold, som altså dermed kun kan have været med Zac Efron.

»Jeg har det sådan, at folk kan gætte alt, hvad de vil, men for mig er det egentligt totalt irrelevant, hvem personen er, for det har aldrig været en personlig hetz,« forklarer Sarah Bro.

Selvom hun har fortalt om filmstjerneekskærestens depression, der gjorde, at han råbte og manipulerede hende, så understreger hun, at hun har fokuseret på sine egne fejltrin i det turbulente forhold, hun stadig slikker sine sår efter.

Sarah Bro i realityprogrammet 'Over Atlanten'. Vis mere Sarah Bro i realityprogrammet 'Over Atlanten'.

»Det handlede aldrig om min daværende kæreste. Han havde sit at slås med, og jeg havde mit, og jeg tror bare, vi mødtes et uheldigt sted. Vi var bare ikke særligt gode til at løfte hinanden op,« forklarer Sarah Bro.

Hun ser ikke nogen grund til at »pege fingre eller pege nogen ud«, som hun beskriver det.

Så hun har i sin omtale af forholdet forsøgt at holde det »på sin egen banehalvdel«.

»Han har ikke bedt om, at jeg skal gå og fortælle vores historie. Det handler om, hvordan jeg har haft det og de fejl, jeg har lavet, og hvordan jeg har ladet tingene stå til. Det er egentligt også bare at komme ud på den anden side af det og ligesom se, at jeg også har nogle ar på min sjæl, der skal ordnes,« slutter Sarah Bro.