Rundt regnet brugte den danske elitesvømmer Sarah Bro og den amerikanske Hollywood-skuespiller Zac Efron hele 2019 sammen som par.

Dengang måtte nysgerrige sjæle dog kigge langt efter udtalelser, der bekræftede forholdet. Men nu er Sarah Bro begyndt at åbne op om, at alt bestemt ikke var rosenrødt mellem det tidligere par.

Det gør hun senest i Loud-podcasten '112 for knuste hjerter'. Og selvom hun ikke nævner Zac Efron ved navn, men blot omtaler ham som »ekskæresten«, er det svært at være i tvivl om, at det er ham, der er den amerikanske filmstjerne, hun taler om.

Eksempelvis fordi hun fortæller, at de danske medier skrev om forholdet – og i den sammenhæng finder man altså kun Zac Efron.

Men i Loud-podcasten beretter Sarah Bro om et stormfuldt forhold, der var sprængfyldt med følelser. Lige fra den stærke forelskelse, der fik hende og ekskæresten til at flytte sammen i hans hjem efter anden date, til den store nedtur, som Sarah Bro stadig bearbejder i dag.

For den stærke forelskelse i den filmstjerne, hun som ung havde klistret plakater på teenageværelset af, blev gradvist erstattet af hans snigende depression, der gjorde ham mere og mere ulykkelig, manipulerende og ude af stand til at være der for hende og overhovedet tåle hendes lykke.

Og som gjorde hende syg efter at behage ham.

»Han har aldrig lagt en hånd på mig, men jeg tror – grundet jeg har været elitesvømmer, har jeg været vant til at blive råbt rigtig meget af – og det er noget, jeg slet ikke kan nu. Han råbte meget, når han blev sur, og det gjorde mig rigtig bange, og det ville jeg gerne undgå. Men jeg tror mest af alt, det var min egen indre følelse af, at jeg skal fikse det her,« fortæller Sarah Bro i podcasten.

Sarah Bro mistede motivationen til at være professionel svømmer, efter hun deltog ved OL i 2016, har hun tidligere fortalt. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sarah Bro mistede motivationen til at være professionel svømmer, efter hun deltog ved OL i 2016, har hun tidligere fortalt. Foto: Mads Claus Rasmussen

For forholdet svingede i ekstremener mellem det fantastiske og det frygtelige. Før det til sidst kun gik den forkerte vej.

Og da Sarah Bro så var hjemme i Danmark på besøg, kunne hun ikke få fat på sin filmstjerne overhovedet. Så hun tog tilbage til USA.

»På det her tidspunkt, der boede vi to steder, og jeg tager først op til det ene hus, der var han ikke, så tager jeg op til det andet hus, og så åbner han døren, og så siger han: 'Hvad laver du her?', og jeg var sådan: 'Hvad mener du?' – 'Ja, jeg sagde til dig, du ikke skulle komme tilbage?'. Så var jeg sådan: 'Undskyld, hvad?' Altså mit hjerte gik i stå,« fortæller Sarah Bro ærligt i podcasten.

Hun blev sendt om i det andet hus, hvor hun gik rundt et par dage, før hun flyttede hen til en veninde fra svømmeholdet. Og siden har hun ikke hørt fra Zac Efron.

Zac Efron Foto: VALERIE MACON Vis mere Zac Efron Foto: VALERIE MACON

Det gjorde det dog ikke nemmere at komme sig over det forhold, som aldrig blev hverken officielt eller afsluttet. Som efterlod hende i chok og i skam.

Men i dag har Sarah Bro det godt, understreger hun i '112 for knuste hjerter' og fortæller, at hun får hjælp gennem terapi – noget, hun burde have gjort længe før.