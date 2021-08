Den amerikanske popstjerne Ariana Grande skal give koncert inde i det populære spil Fortnite.

Den 28-årige sangerinde indskriver sig dermed i rækken af populærkulturelle samarbejder, som det lukrative gratisspil har udmærket sig i til at tiltrække opmærksomhed og økonomi til spillet.

I skikkelse af en digital version af sig selv skal Ariana Grande for et publikum af spillere give fem koncerter fra midnat fredag 6. august til søndag tidlig morgen 8. august.

»Samarbejdet med at bringe min musik til live inde i spillet har været så sjovt og en stor ære,« siger Ariana Grande i den anledning.

Således ser Ariana Grande ud i Fortnite-spillet, hvor hun snart giver koncert. Foto: Epic Games Vis mere Således ser Ariana Grande ud i Fortnite-spillet, hvor hun snart giver koncert. Foto: Epic Games

Meget belejligt kan Fortnite-spillere op til koncerten købe forskellige stykker tøj inspireret af popstjernen, som de kan iføre deres spilkarakterer.

Man kan ligeledes score sig særligt spiltilbehør, hvis man tager sig et slag Fortnite op til koncerten.

»Fortnite er gratis, men når det har taget seks eller syv år at udvikle det, skal man tænke på, at folkene bag ikke gør det for deres blå øjnes skyld. Der er aktionærer, der skal have deres penge igen,« har adjunkt på IT-Universitetet, Rune Kristian Lundedal Nielsen, tidligere fortalt til B.T.

Det er spilfirmaet Epic Games, der står bag spilsuccesen, der er estimeret til at være to milliarder værd.

Fornite er blandt verdens mest spillede spil, og skaberne bag har på få år formået at skabe en enorm kommerciel succes. Foto: Fortnite / PR Vis mere Fornite er blandt verdens mest spillede spil, og skaberne bag har på få år formået at skabe en enorm kommerciel succes. Foto: Fortnite / PR

De har før gjort sig bemærkede for deres PR-stunts og deres populærkulturelle samarbejder, der har formået at trække strømme af nye spillere til – for ikke forglemme, at lokke tidligere spillere tilbage.

Tidligere har store navne som rapperen Travis Scott og dj'en Marshmello givet koncert i spillet, ligesom der er blevet holdt begivenheder med temaer som Star Wars og lanceret såkaldte skins i samarbejde med store sportsnavne som LeBron James.

Sidste år blev det optalt af det tyske statistikfirma Statista, at der var 350 millioner brugere i Fortnite.

Ved store begivenheder, såsom Ariana Grandes kommende koncerter, har der før været målt op til 15 millioner aktive spillere på samme tid.

Rapperen Travis Scotts koncert i Fornite blev set af mere end 12 millioner spillere, og den indbragte ham 20 millioner dollars. Vis mere Rapperen Travis Scotts koncert i Fornite blev set af mere end 12 millioner spillere, og den indbragte ham 20 millioner dollars.

Fortnite blev første gang udgivet i juli 2017 i betalingsversionen 'Save The World', mens den gratis version 'Battle Royale' udkom i september 2017.

Det var gratis versionen, der hurtigt blev populær og i dag er et af verdens absolut største og mest spillede spil.

Her skal 100 spillere bekæmpe hinanden og forsøge at overleve længst tid på en øde ø, indtil der til sidst kun står en vinder tilbage.

Folk, der ikke selv spiller Fortnite, vil muligvis i stedet kende nogle af de mange dansetrin, som er blevet populariseret gennem spillet og dermed har hjulpet til at udvide kendskabet til det – eksempelvis dansen 'the floss', som ses herunder.