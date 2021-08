'Kurs mod danske kyster'-stjernen Emil Midé Erichsen har fået nyt job.

Den 31-årige kaptajn, eventyrer, forfatter og foredragsholder – og tv-vært Mikkel Beha Erichsens ældste søn – tiltrådte 1. august i stillingen som ny folkeprofessor ved Johan Borups Højskole, oplyser skolen i en pressemeddelelse.

Her skal han det næste år holde folkelige forelæsninger om henholdsvis 'valget, 'fællesskabet' og 'skønheden'.

»Jeg glæder mig meget til at blive en del af Johan Borups Højskole. De samtaler, der opstår i et højskolemiljø, har altid inspireret mig. Den naturlige nysgerrighed alle omkring en højskole udviser udfordrer mig, og jeg synes altid, jeg går klogere derfra – både på de mennesker, jeg møder, og på mig selv og min egen historie,« udtaler tv-kendissen.

»Jeg glæder mig til at se, hvad et år omkring Johan Borups Højskole kan lære mig. Jeg er sikker på, at det ikke er så lidt.«

Familien Beha Erichsen har efter 'Kurs mod fjerne kyster' kastet sig over 'Kurs mod danske kyster'. Foto: Emil Hougaard Vis mere Familien Beha Erichsen har efter 'Kurs mod fjerne kyster' kastet sig over 'Kurs mod danske kyster'. Foto: Emil Hougaard

Siden 2017 har Johan Borups Højskole i København haft det såkaldte 'folkeprofessorat', der efter eget udsagn skal 'bringe videnskabelig, kunstnerisk og politisk elitekultur i kontakt med folkekultur og oplysning'.

Skolens første folkeprofessor var tv-vært Adam Holm, der holdt tre foredrag om henholdsvis punk, Syrien og Europa.

Siden fulgte forfatter og menneskerettighedsaktivist Anne Lise Marstrand-Jørgensen, samt podcastvært, musikkritiker og autodidakte kulturjournalist Lucia Odoom, inden Emil Midé Erichsen overtog stafetten.

»Vi er lykkelige over, at den spændende unge kaptajn, der som 23-årig sejlede jorden rundt med det gode skib Havana, nu kommer til at have sin gang på Johan Borups Højskole«, siger forstander Bjørn Bredal.

»Emil skal hjælpe os med at kvalificere vores samtale og idéudvikling om at rejse i en ny tid med respekt for klode, klima og kulturer. Det er en undersøgelse, vi også har gang i sammen med eleverne på vores linjefag ’Nye rejsende’. Vi tænker tit på, at Emils farfar, Troels Kløvedal, havde sit eget skib, Nordkaperen, liggende her i Frederiksholms Kanal, når det var i Danmark.«

Foruden sit nye underviserjob er Emil Midé Erichsen i øjeblikket aktuel med podcasten ’Kapret’, samt TV 2-programmet 'Kurs mod danske kyster', hvor han ombord på det gode skib Wallenberg er på et seks ugers eventyr langs de danske kyster.