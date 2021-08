Hvad der blot skulle have været et uskyldigt badebillede fra sommerferien, har udviklet sig til et reelt kaos for Stephanie Fisker.

Den kendte influencer og fodboldhustru delte søndag et billede, hvor hun hopper i vandet iført en lysegrøn bikini.

Der gik dog ikke længe, før det strømmede ind med hadefulde kommentarer, der beskyldte moderen til tre for at være alt for tynd.

'Usund', 'syg', 'ulækker' og 'et anoreksioffer' var blot nogle få af de gloser, som røg Stephanie Fiskers vej.

Det var dette billede, der fik flere af Stephanie Fiskers følgere til at kalde hende et 'anoreksi-offer'. Foto: Stephanie Fisker

Selvom mange af Stephanie Fiskers følgere – deriblandt kendisser som Hans Pilgaard og Linse Kessler – har været inde og forsvare hende, så er hun alligevel blevet voldsomt påvirket, fortæller hun til B.T.

Ikke fordi hun selv er usikker på sin krop, men fordi hun er i chok over, at folk føler, det er okay at skrive sådan til andre mennesker.

»Det provokerer mig rigtig meget. Det er en misforstået ytringsfrihed, som bliver til en slags ytringspligt, som ingen har bedt om,« siger hun.

»Det er simpelthen så forkert at bodyshame på den måde,« fortsætter hun.



Stephanie Fisker siger endvidere, at hun er bevidst om, at hun er slank af natur og godt ved, at hun kan se tynd ud i nogles øjne.



Hun indrømmer samtidig, at hun også har tabt sig de seneste måneder, fordi hun stadig er i gang med at amme sit og fodboldspilleren Kasper Fiskers tredje barn, som kom til verden i februar.

Stephanie og Kasper Fisker med deres tre børn. Foto: HAUERBACH, PETER

Hun påpeger ligeledes, at hun godt ved, at hun ved at deltage i dette interview kan se frem til endnu flere hadefulde beskeder, men at hun mener, at emnet er så vigtigt, at det er det hele værd.

»Jeg kan slet ikke forstå, at nogle folk insisterer på, at de har ret til at skrive den slags grove og ubehagelige beskeder, hvor det eneste formål – i mine øjne – er at såre andre mennesker.«

Hun fortsætter:

»Jeg er heldigvis stolt af min krop. Den har født tre børn og er så sej. Så jeg bliver ikke ramt af de kommentarer, men jeg har siden i går modtaget så mange beskeder fra folk, der er blevet voldsomt kede af det, fordi de kommentarer får dem til at føle, at deres kroppe er forkerte,«

Kritiker står ved sine kommentarer

B.T. har været i kontakt med flere af dem, som har kritiseret Stephanie Fiskers krop på Instagram. Ingen af dem ønsker dog at udtale sig til citat.

Den ene af dem understreger dog, at hun står ved sine kommentarer og fortæller, at hun det seneste døgn selv har modtaget utallige beskeder og mails, hvori hun blandt andet bliver kaldt 'en klam so'.

I en anden besked skriver en person, at han håber, at hendes børn udvikler anoreksi.

Kvinden, der ikke vil have sit navn frem, har trukket sig fra debatten i kølvandet på beskederne, men understreger i en kommentar på Stephanie Fiskers profil, at hun mener, at hun har ret til at sige sin mening, når billedet er delt på en offentlig profil.

Stephanie Fiskers mand, Kasper Fisker, har tidligere spillet i Brøndby. Foto: Liselotte Sabroe

Det er Stephanie Fisker dog helt uenig i.

»Der er en eller anden gængs forestilling om, at man skal kunne tage alt, bare fordi man er en offentlig person, men det er altså helt forkert,« siger hun og fortsætter:

»Jeg lærte allerede som barn, at man skal lade være med at sige noget, hvis man intet pænt har at sige. En åben profil er en åben invitation til at følge med – det er ikke en åben invitation til at kunne svine mig og andre til.«

Stephanie Fisker påpeger, at den pågældende følger ikke blot kritiserede hendes krop en enkelt gang, men at hun gjorde det gentagne gange, selvom mange andre forsøgte at indgå i en dialog med hende.

Influenceren tager dog afstand fra de hadefulde beskeder, som følgeren har modtaget efterfølgende.

»Jeg synes, det er et kæmpe problem, når voksne mennesker som hende ikke kan finde ud af at være et forbillede for den gode tone, men når det er sagt, så er jeg meget ked af, at hun også har modtaget ubehagelige beskeder. Det er ikke okay.«

Stephanie Fisker påpeger, at hun normalt ikke har et problem med at blokere folk, der går over hendes grænse, men i dette tilfælde har hun valgt ikke at blokere nogen.

»Hvis jeg gør det, så forsvinder deres kommentarer, og jeg synes, at bodyshaming er så vigtigt et emne, at jeg gerne vil sætte fokus på det, så de får lov til at blive.«