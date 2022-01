Selvom det ude fra kan virke til at være en hobbybeskæftigelse, kan der vanke heftige skattesmæk, såfremt man tjener penge på at sælge såkaldte skins til eksempelvis computerspillene Counter-Strike eller Fortnite.

Sådan er budskabet fra Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisionsselskabet BDO, i kølvandet på en afgørelse fra Skatterådet.

Her blev det slået fast, at indkomsten er skattepligtig, hvis man sælger for mere end 50.000 kroner om året.

Skins er virtuelle genstande, der som udgangspunkt ikke gør en bedre til at spille, men blot ændrer udseende på våben, udstyr eller karaktererne i et spil.

»Den konkrete sag handlede om en yngre mand, som over en årrække havde solgt skins for flere millioner kroner, hvilket udløste en samlet moms- og skatteregning på omkring 1,8 millioner kroner Afgørelsen er under påklage til Landsskatteretten, og praksis er dermed på ingen måde afklaret,« lyder det fra Henning Boye Hansen i et nyhedsbrev fra BDO.

Skins kan koste alt fra mellem et par få hundrede kroner til flere tusinde, viser afgørelsen fra Skatterådet. Her ses det, at de dyreste skins, som den unge mand solgte, kostede 20.000 kroner.

Handel med andre virtuelle produkter som kryptovaluta er derimod momsfritaget, men da Skatterådet ikke mener, at der i handel med skins er tale om finansielle transaktioner, skal der betales moms, hvis man driver økonomiske virksomhed med sine salg.

Henning Boye Hansen uddyber i en mail til B.T., hvordan forældre skal agere, hvis de bliver opmærksom på, at børnene handler med skins i fritiden.

»Forældre til teenagedrenge skal ikke være nervøse. De køber nemlig mest til eget forbrug. Dette handler om unge mænd, der er rigtig dygtige til Counter Strike og som samtidig har en fornemmelse for, hvilke skins der er penge i. De har opdaget, at der kan tjenes endog mange penge på at handle med den slags.«

Ifølge chefkonsulenten er der formentlig langt flere, der har tabt penge på at handle med skins end tjent penge på det.

Og her er der også råd at hente:

»Dem, der har mistet penge, kan glæde sig over, at skatten i mange tilfælde kan dække en del af deres tab. Det er der næppe mange, som er klar over.«