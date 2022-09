Lyt til artiklen

Deres far var et fodboldikon fra arbejderklassen og var kendt for at slide sig til succes. Men sådan er det ikke nødvendigvis for David og Victoria Beckhams børn.

De lever et helt andet luksusliv end det, som deres far voksede op i. I dette afsnit af serien om Beckham-familien stiller vi skarpt på Beckham-børnene. Hvem er de? Hvad laver de? Og hvor kendte er de egentlig?

De fire Beckham-børn, sønnerne Brooklyn, Romeo og Cruz samt datteren Harper, har nærmest været små superstjerner, siden de blev født. De er vokset op i vild luksus – med private golfbaner, huse flere steder på jorden og luksustøj i lange baner.

Og modsat mange andre kendte, så har David og Victoria Beckham ikke skærmet dem voldsomt fra rampelyset.

David Beckham med sine tre sønner efter sin sidste kamp for L.A. Galaxy i 2012. Foto: ROBYN BECK Vis mere David Beckham med sine tre sønner efter sin sidste kamp for L.A. Galaxy i 2012. Foto: ROBYN BECK

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har David og Victoria Beckhams familie oplevet en utrolig kendisstatus i både Storbritannien og USA.

»Deres parforhold er vokset op i kameraernes søgelys. Og de har valgt at bruge familien aktivt. Og børnene er også i kendisverdenen nu. Og det viser også bare hvilken status, de har fået i USA også. De er den amerikanske form for kongelige,« siger Illeborg.

»De er giga verdensstjerner – men har også formået at gøre sig relevante for en ny tid på en ny måde. Beckham kan ikke spille fodbold mere, og Victoria kunne måske i virkeligheden aldrig rigtig synge, men de kan noget andet,« siger han med henvisning til, at Victoria Beckham de seneste år har skabt en designkarriere, og at David Beckham fortsat formår at tjene en del penge som model og desuden laver en del godgørende arbejde.

Og med tiden er deres børn altså også blevet verdensstjerner. Alene deres opvækst i et byhus til 270 millioner kroner i det eksklusive Kensington i London står i stærk kontrast til det arbejderklasseliv, som deres forældre voksede op i.

David Beckham har været meget inde over børnepasningen. Han ses ofte med datteren Harper ved forskellige arrangementer. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere David Beckham har været meget inde over børnepasningen. Han ses ofte med datteren Harper ved forskellige arrangementer. Foto: LUCAS JACKSON

Den 23-årige Brooklyn Beckham er med sine 14,3 millioner følgere på Instagram nok den mest kendte af Beckham-børnene. Og da han i april blev gift med den stenrige amerikanske arving og skuespiller Nicola Peltz ved et bryllup, der kostede op mod 30 millioner kroner, blev det et kæmpe tilløbsstykke.

Brooklyn Beckham har en uddannelse inden fotografi og har lavet lidt modelarbejde – men han er primært er kendt for at være sine forældres barn.

Han deler flittigt ud af sine evner inden for madlavning på de sociale medier, men han blev lettere upopulær hos mange, da han kaldte sig kok, da 'TikTok-kendissen' Daniel Mac spurgte ham, hvad han arbejde med til hverdag, siden han havde råd til at køre rundt i en dyr McLaren P1, der koster over 8,5 millioner kroner.

Efterfølgende gjorde mange grin med Brooklyn på nettet, da de mente, at han forsøgte at skjule, at han var stenrig, og at han lever af at være Beckhams søn.

Brooklyn Beckham er blevet gift med den stenrige Nicola Peltz,der er datter af den amerikanske milliardær, Nelson Peltz, samt tidligere model, Claudia Heffner. Foto: MICHAEL TRAN Vis mere Brooklyn Beckham er blevet gift med den stenrige Nicola Peltz,der er datter af den amerikanske milliardær, Nelson Peltz, samt tidligere model, Claudia Heffner. Foto: MICHAEL TRAN

Den næstældste søn, 20-årige Romeo Beckham, der har 3,6 millioner følgere på Instagram, er måske den mest talentfulde af de fire børn på en fodboldbane.

Det vakte dog opsigt, da Romeo skiftede fra fodbold til tennis, og David og Victoria Beckham byggede en tennisbane til over 250.000 kroner i haven ved deres 51 millioner kroner dyre landsted i Cotswold nordvest for London. Sønnen blev en overgang trænet af verdens nummer seks, Grigor Dimitrov, men kun to år efter droppede Romeo Beckham dog tennis, og Beckham-familien lavede den dyre bane om til en fodboldbane.

Siden har Romeo Beckham primært koncentreret sig om sin modelkarriere, hvor han fik sit gennembrud for Burberry som 12-årig. Desuden forsøger han sig nu igen som fodboldspiller på sin fars amerikanske hold, Inter Miami II.

I den forbindelse har han scoret en lukrativ reklameaftale med Puma om at være model for deres fodboldstøvler til en anslået værdi på ti millioner kroner. Den har dermed gjort ham til det rigeste af Beckham-børnene, skriver Daily Mail.

David og Victoria Beckham har opnået en kæmpe stjernestatus, og det er smittet af på deres børn. Foto: Kirby Lee Vis mere David og Victoria Beckham har opnået en kæmpe stjernestatus, og det er smittet af på deres børn. Foto: Kirby Lee

Den 17-årige Cruz Beckham, som mange mener ligner sin far på en prik, har ligesom sine brødre også prøvet kræfter med fodboldbanen. Men interessen var der tilsyneladende ikke rigtig, og han har i stedet valgt at gå i sin mors fodspor og satser på en musikkarriere.

Angiveligt har han skrevet kontrakt med Tap Music, skriver Daily Mail.

Cruz Beckham har 1,9 millioner følgere på Instagram og har ligesom sine brødre også arbejdet som model.

Det sidste skud på stammen er Beckham-parrets 11-årige datter, Harper Seven. Hun har endnu ikke sin egen Instagram-profil, men er ofte med i forældrenes opslag.

Beckham-børnene har været i rampelyset siden de var små. Her ses Brooklyn Beckham på sine fares skuldrer i 2001, da Manchester Unites vandt det engelske mesterskab for 14. gang. Foto: GERRY PENNY Vis mere Beckham-børnene har været i rampelyset siden de var små. Her ses Brooklyn Beckham på sine fares skuldrer i 2001, da Manchester Unites vandt det engelske mesterskab for 14. gang. Foto: GERRY PENNY

Victoria Beckham har tidligere beskrevet hende som en lille 'drengepige', og David Beckham har fortalt, at hun spiller fodbold og er glad for det.

På trods af børnenes luksuriøse opvækst har både David og Victoria Beckham – samt deres venner – fortalt, at de selv har været meget involveret i deres opdragelse.

»En af os plejer at køre dem i skole, og vi prøver altid at være hjemme til aftensmad,« fortalte Victoria Beckham til Harpers Bazaar i 2020.