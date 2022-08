Lyt til artiklen

Han voksede op i arbejderklassen i London, hvor hans far var køkkeninstallatør og hans mor frisør.

Men nu kan David Beckham kalde sig en af Englands rigeste personer. Hans formue er endda større end den britiske dronnings. B.T. ser i dette afsnit af serien om Beckham-familien nærmere på parrets formue.

»Når lærerne i skolen spurgte, hvad jeg ville være, når jeg blev stor, svarede jeg: 'Fodboldspiller'.«



»Det var det eneste, jeg nogensinde har ønsket at lave.«

David og Victoria Beckham har været sammen siden 1997. I dag er de stenrige. Foto: EXPRESS NEWSPAPER Vis mere David og Victoria Beckham har været sammen siden 1997. I dag er de stenrige. Foto: EXPRESS NEWSPAPER

Sådan har David Beckham fortalt om sin barndom i et interview ifølge Hello Magazine.

Og som sagt så gjort. Den unge knægt fra de ydmyge kår i London trænede målbevidst, og som kun 17-årig fik han sin debut for storklubben Manchester Uniteds hold. Og i 1996 fik han sit store gennembrud.

I en kamp mod Wimbledon spottede den dengang unge Beckham, at modstanderens målmand var gået for langt væk fra sit mål. Beckham sparkede fra egen banehalvdel bolden i et elegant langskud direkte i mål.

Det nu nærmest legendariske mål gjorde Beckham verdenskendt, og derefter gik han nærmest fra succes til succes. Med nummer 10 på ryggen blev han fast mand på Uniteds hold, der i slutningen af 90erne høstede den ene pokal efter den anden.

Det var i denne kamp mellem Wimbledon og Manchester United i 1996, at Beckham fik sit helt store gennembrud. Foto: Action Images Vis mere Det var i denne kamp mellem Wimbledon og Manchester United i 1996, at Beckham fik sit helt store gennembrud. Foto: Action Images

Hypen om Beckham tog til. Han var god, pigerne faldt i svime, og han scorede mange mål. Og da han ovenikøbet blev kæreste med sangerinden Victoria Adams fra pigebandet Spice Girls, steg hans popularitet endnu mere. Og millionerne fulgte med.

B.T.s sportschef, Søren Hanghøj, forklarer Beckhams succes således:

»David Beckham var egentlig ikke nogen gudsbenådet fodboldspiller. Mange i hans generation havde større talent. Når han alligevel blev en af sin generations mest succesrige spillere, var det, fordi han havde et spark og et højreben af en anden verden. Dén flødefod og en evne til altid at arbejde benhårdt gjorde ham til noget specielt på banen. Og så var han en del af et ungt hold, som tog England med storm. Et hold med ungdom, bid og kant, der passede ind i tidsånden i midten og slutningen af 90erne og blev til mere end bare et fodboldhold,« siger han.

Beckhams succes på banen smittede også af på bankkontoen, hvor millioner begyndte at rulle ind.

David Beckham med parrets fire børn under et af Victoria Beckhams modeshow. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere David Beckham med parrets fire børn under et af Victoria Beckhams modeshow. Foto: HENRY NICHOLLS

Ifølge britiske medier tjente Beckham astronomiske beløb. Han fik angivelig omkring 100.000 pund (883.000 kroner) om ugen, mens han spillede for Manchester United, hvor han var i ti sæsoner.

Dertil menes han at have tjent 17 millioner pund (150 millioner kroner) om året i de fire sæsoner, han spillede for spanske Real Madrid.

Og da han efterfølgende skiftede til den amerikanske klub LA Galaxy, hvor han spillede fra 2007 til 2012, skulle han efter sigende have tjent 32,5 millioner dollar om året samt have fået yderligere 200 millioner dollar (1,5 milliarder kroner) for at profilere klubben.

Og det er netop Beckhams værdi som reklamesøjle, der måske har givet ham den største indtjening.

David Beckham og Victoria Beckham med deres datter Harper. Foto: Cliff Hawkins Vis mere David Beckham og Victoria Beckham med deres datter Harper. Foto: Cliff Hawkins

Igennem årene har han både alene, men også sammen med sin kone, opbygget så stærkt et brand under navnet Beckham, at han bliver betalt formuer for at reklamere for alt fra underbukser og Pepsi til Rolex-ure.

Da FIFA i 2021 lancerede sit nye computerspil med Beckham som frontfigur, sendte det angivelig 353 millioner kroner over på Beckhams konto.

Ifølge flere britiske medier har David og Victoria Beckham en samlet formue på omkring 3,4 milliarder kroner. Til sammenligning vurderes dronning Elizabeths private formue at ligge på omkring 3,3 milliarder kroner.

»Det er kombinationen af, hvad han var på banen og ikke mindst, hvad han var udenfor, der gav ham den kulturelle ikonstatus, han stadig lever af. Forholdet til Victoria, udseendet, håret, tøjet, øreringene … Det hele. Han hang på væggen i både drenge- og pigeværelser over hele verden, og for den generation af børn og unge står han stadig som noget helt specielt,« siger Søren Hanghøj om Beckhams store succes som både fodboldspiller, men også efterfølgende:

Der er langt fra den arbejderklasse, som Victoria og David Beckham voksede op i, og til det liv, de lever i dag. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Der er langt fra den arbejderklasse, som Victoria og David Beckham voksede op i, og til det liv, de lever i dag. Foto: DANNY MOLOSHOK

»Han og Victoria har positioneret sig i det britiske samfund og har bevaret forbindelsen til sport, mode osv. og er derigennem blevet en form for kulturelt kongepar, som ikke lige sådan lader sig skubbe af tronen,« lyder det fra Hanghøj.

Selvom Beckham er populær, har han dog også indimellem fået hug fra fans og medier. Som da han i fjor underskrev en kontroversiel aftale om at være VM-ambassadør for ørkenstaten Qatar, der skal være vært for VM senere på året. Den aftale sikrer ifølge The Sun Beckham 132 millioner kroner om året i ti år.

Qatar er kendt for store problemer med basale menneskerettigheder og massiv undertrykkelse af kvinder, og det har fået kritikken til at vælte ned over Beckham, der både skal være ambassadør for slutrunden og for selve landet. En talsmand har dog udtalt på Beckhams vegne, at fodboldstjernen håber på at forbedre forholdene i Qatar gennem sit ambassadørskab.

Men selvom millionerne strømmer ind hos David Beckham, så fosser der også en del den anden vej.

Efter Victoria Beckham helt droppede sangkarrieren, kastede hun sig i ind i en designkarriere og oprettede i 2008 tøjmærket Victoria Beckham.

Mens hun designmæssigt bliver rost til skyerne, så går det dog ikke lige så godt med økonomien i forretningen.

Ifølge Daily Mirror har hendes firma oparbejdet en gæld på 54 millioner pund svarende til 476 millioner kroner de seneste år.

Dog behøver parret næppe have søvnløse nætter af den grund. Andre af deres forretninger går stadig strygende, og trods underskuddet i tøjforretningen indkasserede de stadig et overskud på knap 100 millioner kroner i deres samlede forretningsimperium i regnskabsåret 2020, skriver Daily Mirror.