Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun kalder ham ‘Golden balls’ (gyldne kugler, red.), og han kalder hende kærligt et ‘røvhul’, når hun er sur.

Både humoren og forholdet er fortsat intakt hos David Beckham og Victoria Beckham, der netop har rundet deres 23 års bryllupsdag. B.T. ser i en serie nærmere på parrets vilde succes, kæmpe formue og deres royale forbindelser.

Der var næppe mange, der havde troet, at det ville blive opskriften på mere end 20 års lykke, fire børn og et af Storbritanniens mest kendte celebre par, da det britiske fodboldtalent David Beckham i 1997 mødte Spice Girl’en Victoria, der dengang hed Adams til efternavn.

Victoria, der nu lyder efternavnet Beckham, har selv sat ord på fordommene.

David og Victioria Beckham i januar 1998, da de meldte ud, at de var blevet forlovede. Foto: REUTERS Vis mere David og Victioria Beckham i januar 1998, da de meldte ud, at de var blevet forlovede. Foto: REUTERS

»De siger, han ikke er sjov. De siger, jeg aldrig smiler. De siger, at det ikke ville holde. I dag fejrer vi at have været gift i 23 år. David, du er mit alt. Jeg elsker dig så meget,« skrev hun selv på Instagram på parrets bryllupsdag i juli.

Hendes kendte mand gjorde, som han plejer – svarede prompte fra sin egen profil.

»Nej, men jeg var vild med posh,« skrev han og tilføjede, at han og parrets børn elsker hende.

Den nu 47-årige David og 48-årige Victoria Beckham er blevet en glødende succes. Formuen kan ifølge Evening Standard og The Mirror tælles i milliarder, og deres tilsammen over 105 millioner følgere på Instagram vidner om, at parret er populært som aldrig før.

Parret har tit deres fire børn, Brooklyn, Romeo, Cruz og Harper med, når Victoria Beckham viser sine kollektioner ved de store modeshows. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Parret har tit deres fire børn, Brooklyn, Romeo, Cruz og Harper med, når Victoria Beckham viser sine kollektioner ved de store modeshows. Foto: HENRY NICHOLLS

Ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der har boet i London siden 1996 og har fulgt parret tæt, er Beckham-parrets succes imponerende.

»I takt med at hans fodboldkarriere sluttede, og hendes musikkarriere sluttede, og de fik en masse børn, så brugte de begge deres mange penge og deres status på at katapultere sig op i en anden liga,« siger han med henvisning til, at parret, der begge er født i arbejderklassen, har arbejdet sig op på så imponerende vis, at de var inviteret med til både prins William og prins Harrys bryllup.

Mens David Beckham voksede op i det østlige London, hvor hans far var gasinstallatør, voksede Victoria Adams op i Essex, nordøst for London, med en mor, der var frisør, og en far, der var elektronikingeniør.

»Og det er næsten det mest imponerende. Victoria Beckham var ikke posh i den britiske forstand. Hun havde ikke blåt blod i årene, og hendes far var ikke adelig eller et eller andet. Hun var en ganske normal pige, og hun lykkedes med at blive ikke bare tøjdesigner, men en virkelig anerkendt tøjdesigner,« siger Illeborg.

Victoria Adams og David Beckham i 1999. Foto: Unknown Vis mere Victoria Adams og David Beckham i 1999. Foto: Unknown

For det celebre par hviler ikke på laurbærrene. Selvom de med en formue vurderet til 6,8 milliarder kroner i 2018 aldrig nogensinde behøvede at arbejde igen, så udmærker de sig ved hele tiden at udrette noget.

Victoria Beckham har skabt modebrandet 'Victoria Beckham', mens David Beckham har holdt fast i sit engagement i fodbold, hvor han blandt andet ejer den amerikanske klub Miami i fællesskab med de to brødre Jorge og Jose Mas.

Dertil kommer, at parret laver en masse velgørende arbejde – blandt andet er David Beckham ambassadør for UNICEF.

»Jeg tror egentlig, at de er omgærdet med større respekt i dag, end de var i starten, hvor de bare var det der wonderpar. Nu er de et arbejdsomt par, der faktisk gør en forskel,« siger Illeborg, der også mener, at det har været en fordel, at parret ikke har været omdrejningspunkt for skandaler.

Det har ganske vist skabt debat, at David Beckham har valgt at blive ambassadør for VM i Qatar, men det har tilsyneladende ikke været nok til at rokke grundlæggende ved stjernens popularitet.

David Beckham elsker sin kone højt, skriver han tit på de sociale medier. Han har også fået tatoveret hendes navn på sin hånd. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere David Beckham elsker sin kone højt, skriver han tit på de sociale medier. Han har også fået tatoveret hendes navn på sin hånd. Foto: TOBY MELVILLE

Det tætteste på noget, der mindede om en skandale, var, da David Beckham i 2003 blev anklaget for at være Victoria Beckham utro. Han nægtede, men rygterne om en skilsmisse florerede. Parret kom dog igennem krisen, fik yderligere to børn, men mange år efter bliver de fortsat jævnligt konfronteret med nye rygter om skilsmisse.

»Folk har fundet på ting om vores forhold i 20 år,« udtalte Victoria Beckham til det britiske modemagasin Vogue i 2018.

»Vi ved begge, at vi er mere stærke sammen, end vi er hver for sig,« tilføjede hun.

Netop parrets håndtering af pressen er ifølge Jakob Illeborg en stor del af deres succes.

David og Victoria Beckham er voldsomt populære i Storbritannien og deltager gerne i tv-shows sammen. Foto: STR Vis mere David og Victoria Beckham er voldsomt populære i Storbritannien og deltager gerne i tv-shows sammen. Foto: STR

Parret har flere gange deltaget i tv-interview sammen, hvilket ofte har været ganske morsomt. Blandt andet, da Victoria Beckham i et interview i 2008 på BBC, hvor de begge var med, afslørede, at hun kalder sin mand for 'Golden balls' derhjemme, mens hendes mand tog sig til hovedet.

Også på de sociale medier deler parret flittigt ud af deres liv og hverdag, som når Victoria Beckham tager billede af sin mand i poolen, hvor badeshortsene er røget halvt af, og lægger på Instagram.

»De har været dygtige til at håndtere pressen og dygtige til at lade sig bruge uden at misbruge. Og så har de hele tiden været dygtige til at komme med nogle ting, man kunne skrive om – dels fordi det var i deres interesse, men også noget, som pressen kunne bruge,« siger Illeborg.