Faren til Britney Spears, Jamie Spears, skal ikke længere være hendes værge og dermed ikke længere bestemme over hendes betydelige formue.

Det skriver TMZ.

Mediet citerer retsdokumenter, hvor faren frivilligt træder tilbage fra ansvaret, og angiver grunden til at være udmattelse over hetzen mod hans person.

Britney Spears har længe ønsket sig af med faren som værge, og de to har kæmpet en indædt kamp, som ikke mindst er foregået i medierne såvel som i retten.

Det er 13 år siden, at Britney Spears blev umyndiggjort efter et mentalt sammenbrud, og faren har siden da haft kontrollen over blandt andet hendes formue, der anslås til at være på omkring 60 millioner dollars.

Ifølge TMZ opfordrer faren til, at der bliver fundet en anden værge, og det vides derfor endnu ikke, om hun selv får kontrol over sine penge.

Artiklen opdateres...