Britney Spears gider absolut ikke at have sin far som værge længere.

Hun og hendes advokat har derfor anmodet om at få rykket den planlagte høring i september frem til slutningen af denne måned.

Men det har en dommer nu afvist. Det skriver CNN og TMZ.

Ifølge de amerikanske medier anmodede den 39-årige sangerinde om at få rykket høringen fra 29. september til 23. august, fordi hun og hendes advokat, Mathew Rosengart, mener, at formynderskabet er dårligt for hendes mentale helbred.

Ifølge advokaten har de lægeerklæringer, der understøtter deres påstand, men dette var altså ikke nok til at overbevise en dommer Brenda Penny om at fremskynde høringen.

Dommeren understregede dog, at denne var klar til at omstøde beslutningen, såfremt Britney Spears kunne fremlægge flere beviser for, at ventetiden er skadelig for hendes helbred.

Britney Spears' far, Jamie Spears, har været sangerindens værge, siden hun i 2008 havde et mentalt sammenbrud, hvilket blandt andet betyder, at han har den fulde kontrol over hendes formue på 60 millioner dollars - godt 380 millioner kroner.

I en høring i juni udtalte popsangerinden i retten, at hun mener, at hendes far har udnyttet sin magt over hende, og at han burde i fængsel.

Jamie Spears mener derimod, at hans datter er syg og har brug for hans hjælp.

Han har i retsdokumenter udtalt, at han selv mener, at han 'pligtopfyldende og loyalt har fungeret som værge for sin datters ejendom uden slinger i valsen'.