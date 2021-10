I 2019 blev det annonceret, at 'Fangerne på fortet' vendte tilbage efter 10 års pause, og at det endnu en gang blev med Camilla Ottesen i front som vært.

Men midt i al opmærksomheden, måtte tv-værten selv ud med en annoncering. Hun og ægtemanden gennem 17 år, Anders Hedme, skulle skilles. I en pressemeddelelse fra TV3 fortalte hun dengang, at hun og eksmanden skiltes »som gode venner« og frabad sig »at uddybe beslutningen yderligere«.

Siden har hun været stille. Indtil nu.

»Jeg har været vært i så mange år, så jeg synes, jeg er god til at skille tingene ad. Noget er arbejde, og noget er privat. Men det er jo klart, ens privatliv fylder selvfølgelig meget,« fortæller Camilla Ottesen til B.T., da vi møder hende i forbindelse med den kommende sæson af 'Fangerne på fortet', hvor hun igen er vært.

Joachim Boldsen og Camilla Ottesen er igen værter på TV3-programmet 'Fangerne på fortet', der får premiere 8. november. Også Anders Lund Madsen vender tilbage som vismand. Vis mere Joachim Boldsen og Camilla Ottesen er igen værter på TV3-programmet 'Fangerne på fortet', der får premiere 8. november. Også Anders Lund Madsen vender tilbage som vismand.

»At blive skilt er jo en stor ting, så det er klart, det er ikke noget, der bare forsvinder, det er en lang proces, som jeg tror tager mange, mange år,« indrømmer den 48-årige tv-vært.

Sammen med Anders Hedme har hun knap 17-årige Viggo og 14-årige Viola.

Og det går heldigvis den rigtige vej for hende og eksmanden.

»Det bliver bedre og bedre, og vi vænner os mere og mere til den nye hverdag, det nu engang er. Det er jo en anden måde, man skal til at være sammen på. Vi har haft nogle rutiner, der har været på en bestemt måde i alle de år, vi har været sammen, og de er lige pludselig blevet brudt op, så det tager bare tid,« lyder det fra Camilla Ottesen.

Hun husker dog at holde hovedet højt, selvom en skilsmisse selvfølgelig ikke er sjov.

»Man skal passe på, at man ikke altid fokuserer på, at det er så trist, for det er det også, men man skal jo også videre i livet,« understreger 'Fangerne på fortet'-værten.

En positiv ting, som hun kan fokusere på, er sit nye hjem i København.

»Det er rigtig dejligt, jeg nyder det meget. Det er fedt at bo inde i byen og lige kunne gå ned og mødes med venner og børnene,« siger Camilla Ottesen med et smil.

Ikke mindst har lidt luftforandring gjort godt.

»Det føles rigtig, rigtig rart at gøre noget andet, gå i et nyt supermarked og være midt i byen og nyde den,« tilføjer hun.

Sidste måned fik hun solgt familiens 300 kvadratmeter store Amager Strand-villa for 13 millioner kroner, og herefter gik turen altså videre længere ind mod Københavns centrum.

»Jeg synes faktisk, det er gået ret hurtigt, jeg er nærmest på plads, så det er dejligt,« lyder det fra tv-værten, der fortsat er single.