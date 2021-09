I juni 2020 fortalte tv-vært Camilla Ottesen, at hun skulle skilles fra ægtemanden Anders Hedme.

Dermed sluttede 20 års ægteskab, og nu er der en ny milepæl i forløbet.

For nu er den 300 kvadratmeter store skilsmissevilla blevet solgt til en kanonpris.

Det skriver Se & Hør.

Villaen ligger kun 100 meter fra Amager Strand og er nu blevet solgt til et svimlende beløb på 13 millioner kroner.

Da hun for knap 14 år siden købte huset med sin nu eksmand, var prisen under det halve – nemlig 5,1 millioner.

Dermed er der tale om en gevinst på knap otte millioner kroner for vinkelvillaen med swimmingpool i haven.

De nye ejere overtager boligen 1. november.

Billed Bladet. Årets TV Guld. Rød løber foran D'Angleterre, fredag den 13. marts 2015.Her ses Camilla Ottesen til årets TV-Guld. Foto: Claus Bech Vis mere Billed Bladet. Årets TV Guld. Rød løber foran D'Angleterre, fredag den 13. marts 2015.Her ses Camilla Ottesen til årets TV-Guld. Foto: Claus Bech

Det var tilbage i juni sidste år, at Camilla Ottesen i en pressemeddelelse bekræftede, at hun og Anders Hedme nu var fortid som ægtepar.

»Vi skilles som gode venner med gensidig respekt for hinanden, og vi beder om forståelse for, at vi af respekt for vores børn ikke ønsker at uddybe beslutningen yderligere,« lød det dengang fra Ottesen.

Parret afgav for første gang deres ægteskabsløfter i 2003 efter at have dannet par i tre år.

Sammen med Anders Hedme har Camilla Ottesen børnene Viggo og Viola.