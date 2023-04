Lyt til artiklen

Nick Carter har gennem de seneste måneder været pænt i vælten af mindre pæne årsager, og nu er den gal igen.

Den kendte Backstreet-sanger er nemlig blevet sagsøgt af Melissa Schuman – der tilbage i 2017 i et blogindlæg anklagede ham for voldtægt.

Det skriver Rolling Stone, der har set søgsmålet.

Ifølge mediet fremgår det af sagens dokumenter, at Melissa Schuman anklager Nick Carter for at have udnyttet sin rolle, status og position som en kendt sanger til at groome, manipulere, udnytte og begå et seksuelt overgreb, hun var 18 år gammel i 2003.

Til mediet påstår Nick Carters advokat, Liane K. Wakayama, at Melissa Schuman har forsøgt at sælge denne fortælling gennem mange år og kalder det for et pr-stunt.

»Hendes anklage var usand, da hun først fremsatte den i 2017, og det er den stadig,« siger Liane K. Wakayama i en udtalelse og fortsætter:

»Dette pr-stunt vil ikke skræmme Nick fra sin beslutsomhed om at holde frk. Schuman og hendes medsammensvorne til ansvar for den smerte deres afpressende adfærd har forårsaget.«

Melissa Schuman anklagede som nævnt popsangeren for voldtægt tilbage i 2017 i et blogindlæg. Den sag blev senere droppet af anklagemyndigheden, idet sagen var forældet.

Men som tidligere nævnt, er hun langt fra den eneste.

I december stod den i dag 39-årige Shannon Ruth frem og anklagede Nick Carter for at have voldtaget hende i en tourbus, da hun var blot 17 år gammel.

Anklagerne mod ham fik i februar Nick Carter til at modsagsøge begge kvinder for æreskrænkelse og bagvaskelse. Nick Carter hævder i sit søgsmål mod de to kvinder, at de har forårsaget mere end 2,3 millioner dollar i tabt arbejdsfortjeneste.

43-årige Nick Carter nægter sig skyldig i alle anklager.