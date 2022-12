Lyt til artiklen

Nick Carter er blevet anklaget for voldtægt af en mindreårig autistisk pige.

Den nu 39-årige Shannon Ruth hævder, at Backstreet Boys-medlemmet forulempede hende i en tourbus i 2001, da hun var 17 år gammel.

Derfor har hun lagt sag an mod stjernen.

»Det sidste 21 år har været fyldt med smerte, forvirring, frustration, skam og selvskade, som er et direkte resultat af, at Nick Carter voldtog mig,« sagde hun ifølge Buzzfeed på et pressemøde torsdag.

Ifølge sagsanlægget blev Shannon Ruth som stor teenager inviteret ind i popgruppens tourbus. Her tvang Carter hende angiveligt til oralsex, inden han voldtog hende.

I forbindelse med voldtægten blev hun efter eget udsagn smittet med HPV-virus.

Overgrebet skulle være fundet sted efter en koncert i Washington under Backstreet Boys' 'Black & Blue'-tourné.

Med sagsanlægget ønsker hun, at Carter bliver straffet, og hun søger over erstatning for sine lægeudgifter.

Shannon Ruth er autist og lider af cerebral parese, som giver hende funktionsforstyrrelser.

På pressemødet understregede hun dog, at hendes største lidelse de seneste godt 20 år – efter hendes mening – er forårsaget af Nick Carter.

»Efter at han havde voldtaget mig, kan jeg huske, at han kaldte mig en 'en retarderet kælling' og tog på mig og lavede blå mærker på min arm,« siger hun og tilføjer:

»Jeg vil også gerne sige, at Carter forsøgte at skræmme mig til tavshed ved at sige, at ingen nogensinde ville tro mig, hvis jeg fortalte, hvad der var sket.«

Det er ikke første gang, sangeren bliver mødt af sexanklager.

Tilbage i 2018 skrev sangerinden Melissa Schuman i en blog, at hun var blevet voldtaget af Backstreet Boys-medlemmet.

Her fortalte hun, at hun som 18-årig jomfru – efter eget udsagn – var blevet voldtaget af Nick Carter.

Sagen blev senere droppet af anklagemyndigheden, fordi den var forældet.

Det er ikke mange uger siden, Nick Carter blev ramt af en stor personlig sorg, da han mistede sin bror, Aaron Carter.