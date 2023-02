Lyt til artiklen

I december blev den amerikanske sanger Nick Carter anklaget for voldtægt.

Nu har Nick Carter valgt at modsagsøge kvinden, den i dag 39-årige Shannon Ruth, men også Melissa Schuman – der anklagede ham for voldtægt tilbage i 2018.

Det skriver People, der har set søgsmålet.

Ifølge mediet fremgår det af sagens dokumenter, at den 43-årige sanger mener, de to kvinder udnyttede Metoo-bevægelsen med det formål at 'ærekrænke og bagvaske Nick Carter, og ødelægge hans omdømme for at opnå opmærksomhed, berømmelse og/eller afpresse ham for penge,' skriver People.

Nick Carter hævder i sit søgsmål mod de to kvinder, at de har forårsaget mere end 2,3 millioner dollar i tabt arbejdsfortjeneste.

Shannon Ruth, der i dag er 39 år gammel, hævder at Backstreet Boys-medlemmet voldtog hende i en tourbus, da hun var blot 17 år gammel.

»De sidste 21 år har været fyldt med smerte, forvirring, frustration, skam og selvskade, som er et direkte resultat af, at Nick Carter voldtog mig,« sagde hun på et pressemøde i december, ifølge RollingStone.

Den 43-årige popsanger nægter sig skyldig i anklagen.

I 2018 blev Nick Carter anklaget for voldtægt af Melissa Schuman, men sagen blev droppet af anklagemyndigheden, idet sagen var forældet.

Nick Carter blev måneden inden den seneste anklage om voldtægt ramt af en stor personlig sorg, da han mistede sin lillebror Aaron Carter.