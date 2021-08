Den svenske håndboldstjerne Loui Sand har skrevet historie.

For blot to år siden spillede han for kvindeholdet Fleury, men nu har han skrevet under på en kontrakt med det svenske herrehold Kärra – hans barndomsklub.

Forklaringen på den historiske aftale følger herunder.

Den 28-årige håndboldspiller var igennem en omfattende kønsskifteoperation i 2019 efter sit karrierestop. Dengang gik hun under navnet Louise Sand, der havde spillet adskillige kampe for Sveriges kvindelandshold.

Loui Sand i 2021. Foto: Privatfoto Vis mere Loui Sand i 2021. Foto: Privatfoto

Men hun var ikke den person, hun ønskede at være.

»Jeg er født i den forkerte krop,« lød det dengang fra Louise Sand, da karrieren blev lagt på hylden, efter hun havde været professionel siden 2011.

Sidenhen fulgte en navneforandring og to års kamp for at komme tilbage på håndboldbanen. Noget, der lykkedes i maj, da Loui Sand fik lov til at træne med hos Kärra.

Og nu har de mange træninger så resulteret i en kontrakt med Allsvenskan-klubben.

'Efter en på alle måder lang rejse kan vi i dag byde Loui Sand velkommen hjem til hans moderklub Kärra HF,' skriver klubben på sin hjemmeside og tilføjer:

'For 17 år siden forlod han Kärra HF til fordel for en fantastisk karriere på den internationale håndboldscene. Nu har han kæmpet for en kontrakt med vores herrehold i Allsvenskan, som er lykkedes.'

Nu venter klubben blot på, at det svenske håndboldforbund giver Loui Sand grønt lys til at spille kampe for Kärra.

Loui Sand er oprindelig fra Sri Lanka, og inden kønsskiftet nåede hun at repræsentere IK Sävehof, Brest og Fleury.