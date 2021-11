Snart er tv-makkerparret Thomas Kristensen og Bent Nyegaard fortid.

Når dagene bliver kortere, temperaturen falder og mørket dominerer dagstimerne, sniger danskerne sig ind i stuerne for at se håndbold i december og januar.



Her har seerne igennem en lang årrække kunnet høre TV 2-makkerparrets stemmer guide dem igennem kvindernes og herrernes dramatiske håndboldkampe.

Men når EM for herrerne spilles i januar, bliver det for sidste gang med Kristensen og Nyegaard i spidsen. Danskerne får allerede en forsmag på en ny fremtid uden de to i næste uge. Her møder de danske håndboldkvinder Tunesien ved VM-åbningskampen, og det bliver uden de velkendte stemmer.

TV 2s kommentatorpar Bent Nyegaard og Thomas Kristensen får en sidste tur med kliken i januar.

I stedet er det Jonas Risager Nyhøj og Peter Bruun Jørgensen, der står for kvindernes slutrunde. Og det kan man lige så godt vænne sig til. TV 2 fortalte i september, at Thomas Kristensen fremover skal være fodboldkommentator på kanalen, og derfor bliver EM i januar én stor farvelfest for de to rutinerede herrer.

»Desværre er det utroligt tit, man ikke kan forudsige, når det er den sidste gang for noget som helst. Derfor bliver det ikke altid så smukt og elegant, men nu har vi muligheden, for vi ved, Thomas overgår til fodbold fremover,« siger John Jäger, chefredaktør på Håndbold og Cykling hos TV 2 Sport til B.T. og fortsætter:

»Vi har muligheden for at gøre det tydeligt for alle, at det er sidste tur med kliken. Som seer er jeg glad for det, fordi Thomas og Bent er pissegode. Som chef er jeg også glad for det, for det er en smuk og værdig måde at sige farvel til et ikonisk makkerpar,« lyder det.

Her er TV2s håndboldhold: VM for kvinder i Spanien: Vært: Stine Bjerre Mortensen Eksperter: Lærke Møller og Bent Nyegaard



Kommentatorer: Jonas Risager Nyhøj og Peter Bruun Jørgensen



EM for herrerne i Ungarn og Slovakiet:



Vært: Morten Ankerdal



Eksperter: Claus Møller Jakobsen og Anders Eggert



Kommentatorer: Thomas Kristensen og Bent Nyegaard Stine Bjerre Mortensen og Daniel Svensson bidrager hjemmefra med analyser.

Farvellet til Thomas Kristensen er dog ikke ensbetydende med et farvel til makkeren Bent Nyegaard, fortæller John Jäger.

Han kommer til at være med til kvindernes VM-slutrunde som ekspert.

»Jeg har ingen planer om, at Bent Nyegaard ikke skal være en del af vores dækning. Jeg vil gerne have, han fortsætter. Man kan sige meget om det vrisne overskæg, men han har styr på sagerne. Han ved, hvad han snakker om. Han er en pragtfuld fyr, der deler vandene, og det er lige præcis det, han skal,« siger han.

Jäger har dog valgt at ryste kommentatorposen allerede til VM i december, når det ikke var muligt at køre med det vante makkerpar Kristensen og Nyegaard.



»Hvis man siger, Bent Nyegaard fortsætter, bliver der helt utroligt meget fokus på, hvem den anden skal være. Så hvis man nu laver et makkerpar, der kan blive et nyt stærkt brand, er det måske klogere. Det er i hvert fald det, jeg har diskuteret med mig selv på mange lange løbeture,« siger Jäger og fortsætter:

»Jonas Risager Nyhøj har kommenteret en masse håndboldkampe for os og er fantastisk. Han har hele tiden været en stærk, stærk nummer to i vores store håndboldhierarki. Og så er jeg vild med Peter Bruun Jørgensen på alle mulige måder. Han har passion og gejst. Det er svært at sige farvel til to store koryfæer, men det var en nem beslutning at sige, at jeg tror på de her to i forhold til at lave et nyt fedt makkerpar på vores dækning.«

Og de danske tv-seere skal vænne sig til, at kvindernes slutrunde fremover bliver med Nyhøj og Jørgensen som guider. Men hvem der skal lægge stemme til herrerne fremadrettet, er endnu uvist.



»Det er min plan, at Nyhøj og Peter Bruun er det nye makkerpar på kvindehåndbolden – om de er det nye par på herrehåndbolden, det ved jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke besluttet mig for endnu. Det kan være, det bliver en anden kommentator eller en anden ekspert. Jeg vil ikke låse mig selv fast på noget. Jeg har heldigvis en masse måneder til at overveje det.«

Landstræner Nikolaj Jacobsen i snak med Bent Nyegaard.



»Nu er vi i sportens verden, og ligesom en sportsdirektør vil jeg jo også gerne lade folk præstere og se, hvordan de gør det, og vurdere, hvad der er den bedste opstilling i den næste kamp. Personligt er det for tidligt at træffe en beslutning om, hvad vi gør til december 2022 og januar 2023. Jeg har heldigvis en masse dygtige folk på mit hold,« siger Jäger.

Til herrernes slutrunde i januar kan TV 2 byde velkommen til en slutrundedebutant i form af den tidligere landsholdsspiller Anders Eggert, der skal være ekspert, mens Daniel Svensson laver analyser hjemmefra med Stine Bjerre Mortensen.

»Det giver os et nyt dejligt fjæs i Anders Eggert, der kan gøre vores dækning endnu bedre med al sin charme, energi og smil. Vi har haft brugt ham lidt i optaktskampen for at se, om det gik, og det er gået fantastisk, så han får debut i slutrundesammenhæng i den funktion.«

VM for kvinder afvikles fra 1. til 19. december, mens herrerne spiller EM i Ungarn fra 13. til 30. januar.