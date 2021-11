FC København-målmanden Kamil Grabara var alt andet end en populær mand på Aalborg Portland Park søndag aften.

Det skyldtes hovedsageligt en episode i slutminutterne af Superliga-kampen mellem AaB og FC København, som gæsterne uden de store problemer vandt med 1-3.

Her valgte FC København-stjernen nemlig at smadre bolden direkte mod AaB-fansene på den ene tribune under et spilstop, hvor blandt andre holdkammeraten David Khocholava var kommet til skade efter et sammenstød med en modstander.

Undervejs i opgøret havde hjemmeholdets fans kastet genstande på banen og råbt skældsord efter Kamil Grabara. Alligevel skulle han have ageret anderledes. Det fortalte Jess Thorup efter kampen, da B.T. spurgte indtil den mærkværdige episode.

Kamil Grabara og FC København slog AaB med 3-1 søndag aften. Foto: Henning Bagger Vis mere Kamil Grabara og FC København slog AaB med 3-1 søndag aften. Foto: Henning Bagger

»Jeg lagde godt mærke til, at der var lidt tumult nede i den ene anden på et tidspunkt. Det er klart, at vi skal være de voksne, selvom der sikkert er blevet råbt alle mulige ting efter Kamil Grabara, som han er blevet provokeret af i løbet af kampen,« sagde FC København-cheftræneren og fortsatte:

»Men vi skal holde fokus på det, som vi kan holde fokus på, og det er det, som sker inde på banen. Og det synes jeg, at vi gjorde i alle 90 minutter. Det var en fremragende præstation af hele holdet. Men det er klart, at vi skal undgå den tumult, som der var til sidst.«

Har du talt med Kamil Grabara om, hvad der blev råbt eller sagt til ham, som gjorde ham så frustreret i situationen?

»Nej. Det har jeg overhovedet ikke.«

Du kan se hele episoden, hvor Kamil Grabara vælger at sende kuglen efter AaB-fansene i videoen, som du finder øverst i denne artikel.

En af de spillere, som stod helt tæt på den dramatiske episode, var FC København-kaptajnen Nicolai Boilesen. Og han synes ikke, at den tidligere AGF-målmand gik langt over stregen.

»Det er ikke sådan, at jeg kommer til at slå fingrene af Kamil, fordi han gjorde, som han gjorde. Dommeren fortalte ham, at det ikke var i orden ved at give ham et gult kort, og så er der ikke så meget mere i det.«

Inden Nicolai Boilesen gik tilbage og fejrede sejren med sine medspillere i FC Københavns omklædningsrum, kom han lige med en opsang til AaB-fansene, som stod bag det ene mål.

»Selvom man betaler 100 kroner for at komme ind og se fodbold på stadion, så giver det ikke personer ret til at opføre sig som dyr i et bur. De kan ikke bare spytte og kaste ting ind på banen. Og slet ikke, mens David Khocholava og en anden spiller ligger ned efter en duel.«

B.T. forsøgte at få en kommentar fra hovedpersonen selv efter Superliga-kampen på Aalborg Portland Park, men det var desværre ikke muligt.